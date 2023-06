Gran finale al Campionato Italiano Pattinaggio Corsa su Pista di Pollenza

La marchigiana Sorcionovo, Bramante, Priolo Gargallo e Bellusco in evidenza Illuminati: “Ringraziamo tutte le società e i pattinatori, veri protagonisti dell’evento”

Giornata conclusiva a Pollenza per il Campionato Italiano Pattinaggio Corsa su Pista 2023. La manifestazione tricolore, ultimo appuntamento stagionale prima degli Europei francesi di luglio e dei Mondiali italiani di Alte Ceccato, ha regalato un grandissimo spettacolo ai tanti spettatori arrivati alla pista “Gilda Leoperdi” della cittadina marchigiana. Turno conclusivo di gare oggi, con gli atleti a sfidarsi nelle prove delle 1000 m. sprint e della 3000 m. americana.

“Siamo molto contenti della manifestazione, nonostante i capricci del tempo e la pioggia – ha detto Simone Illuminati, responsabile della APD Juvenilia, organizzatrice del Campionato 2023 – L’evento è andato alla grande. Devo ringraziare tutte le società che riescono a preparare nel migliore dei modi i pattinatori. Sono loro i veri protagonisti dei Campionati e ci regalano sempre un grande show”.

Gare odierne che raccontano di un Giuseppe Bramante (Città P. Gargallo) in grande spolvero e ancora una volta in evidenza, con il terzo titolo personale conquistato in questi Campionati. Nella prova della 1000 m. sprint maschile il pattinatore siciliano centra l’oro, in una finale dai grandi contenuti tecnici. Argento e bronzo che vanno ai due ragazzi della Rolling Pattinatori Bosica di Martinsicuro, Alessio Clementoni, secondo e Lorenzo Cirilli, in terza piazza. L’atleta marchigiana Alice Sorcionovo è tra le protagoniste degli Italiani 2023, nella categoria Junior. La pattinatrice della Luna Sports Academy (AN) conquista il terzo titolo tricolore personale nella 1000 m Sprint Femminile. Gara che vede in seconda piazza, Giulia Presti (Rolling Bosica TE) e in terza posizione e bronzo, Elena Lampitelli (Savona In Line SV).

La 1000 m. Sprint Senior femminile, orfana della campionessa europea Asja Varani, dopo la sfortunatissima caduta di ieri, vede trionfare Veronica Luciani (GS Scaltenigo VE) che conquista il suo primo oro a Pollenza. “Bello vivere questi eventi e riuscire a vincere – ha detto la Luciani a fine gara – Voglio però fare un grande in bocca al lupo ad Asja. Avrei preferito che anche lei fosse con noi in pista”. Seconda piazza e medaglia d’argento per Linda Rossi (Torollski Center PU). Bronzo che va a Melissa Gatti (ASD Brianza Inline CO). La prova della 1000 Junior maschile regala il secondo titolo personale 2023 a Leonardo Bossi (Pol. Bellusco MB) che si impone davanti a Davide Menegaldo (Patt. Spinea VE) e al compagno di squadra Riccardo Ceola, terzo.

Il suggestivo epilogo dei Campionati Pista 2023 è riservato alle gare Senior delle due 3000 m. Americana maschili e femminili,degna conclusione dell’evento marchigiano.La prova femminile vede la Polisportiva Bellusco (MB) dominare e conquistare il titolo, con il tempo di 04.28.912. Tra gli uomini è la squadra di Città di Priolo Gargallo (SR) a laurearsi campione 2023, con il tempo di 04.08.048.

Risultati 11 giugno – Campionato Corsa Pista Pollenza

SENIOR M – 1000 m Sprint

Giuseppe Bramante (Città di P.Gargallo SR)

Alessio Clementoni (Rolling Bosica TE)

Lorenzo Cirilli (Rolling Bosica TE)

SENIOR F – 1000 m Sprint

Veronica Luciani (Gs Scaltenigo VE)

Linda Rossi (Torollski Center PU)

Melissa Gatti (Brianza Inline CO)

JUNIOR M – 1000 m Sprint

Leonardo Bossi (Pol. Bellusco MB)

Davide Menegaldo (Patt. Spinea VE)

Riccardo Ceola (Pol. Bellusco MB)

JUNIOR F – 1000 m Sprint

Alice Sorcionovo (Luna Sports Academy AN)

Giulia Presti (Rolling Bosica TE)

Elena Lampitelli (Savona In Line SV)

SENIOR M – 3000 m Americana

Città Priolo Gargallo SR (Giuseppe Bramante – Roberto Fiorito – Vincenzo Maiorca)

Rolling Bosica TE (Lorenzo Cirilli – Alessio Clementoni – Iuliano Maloni – Yuri Soriani)

Patt. Spinea VE (Matteo Barison – Andrea Menegaldo – Davide Menegaldo)

SENIOR F – 3000 m Americana

Pol. Bellusco MB (Julia Bedon – Giorgia Iannarelli – Sofia Saronni)

SSDS Mens Sana SI (Giorgia Valanzano- Lucrezia De Palma – Giorgia Bormida)

Luna Sports Academy AN (Chiara Cognini – Martina Ferretti- Silvia Paoletti- Alice Sorcionovo)

Foto di Gianluca Bartolini

Rivivi le emozioni dei campionati sulla Fisr Tv : qui

Consulta tutti i risultati sulla bacheca virtuale: qui

Seguici sul sito federale: qui

Com. Stam. + foto FISR