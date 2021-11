Gran finale di stagione per Club Lotus Italia con un doppio appuntamento

“Cli Trophy” sul tracciato di Cremona e tour di Natale tra Museo Lamborghini e Acetaia Leonardi Sabato 6 e domenica 7 novembre la due giorni che chiude la stagione di raduni. Parte del ricavato dell’appuntamento sarà devoluto a Fondazione ANT

MONTECATINI TERME – Ultimo appuntamento di stagione per Club Lotus Italia, il club italiano che riunisce circa 400 soci possessori di vetture “Made in Hethel”. L’evento natalizio, che chiude l’annata di raduni su strada e in pista, vedrà i partecipanti sfrecciare sul tracciato del Cremona Circuit nella giornata di sabato 6 novembre mentre domenica 7 novembre sarà la volta di CLI Christmas Tour – Motori & Sapori dell’Emilia. Un viaggio tra gli affascinanti panorami e i sapori della regione, con tappa al Museo Lamborghini, in provincia di Bologna, per ammirare le supercar del Toro e l’Acetaia Leonardi, nel territorio modenese.

CLI TROPHY – FINAL ROUND – CREMONA CIRCUIT – Sabato 6 novembre, dalle 10.30 alle 16.30, sul tracciato del Cremona Circuit si terrà il round finale di CLI Trophy, serie di manifestazioni in pista aperta esclusivamente a vetture Lotus, moderne e d’epoca, e loro derivate (Caterham, Opel Speedster). “The Lotus Enthusiasts Series” sarà come di consueto caratterizzata da turni in pista esclusivi e cronometrati, alternati ai briefing condotti dagli esperti tutor CLI. Non mancherà il servizio di assistenza specializzato Lotus offerto da Team Santilli.

CLI CHRISTMAS TOUR 2021 – MOTORI & SAPORI DELL’EMILIA – Domenica 7 novembre sarà invece la volta di CLI Christmas tour 2021 – Sapori & Motori dell’Emilia che condurrà gli associati alla scoperta di due eccellenze del territorio: il Museo Ferruccio Lamborghini di Funo di Argelato (BO) e l’Acetaia Leonardi (MO). Il museo ripercorre le gesta della famiglia Lamborghini, racchiudendone tutta la produzione industriale: dai trattori alle straordinarie supercar. L’acetaia è una delle storiche sedi produttive del celebre Aceto Balsamico di Modena. Oltre alla visita in azienda, i soci degusteranno piatti della tradizione emiliana all’interno di Corte Leonardi.

Come da tradizione, l’ultimo appuntamento di stagione avrà anche un fine benefico: parte del ricavato sarà infatti devoluto a Fondazione ANT Italia Onlus, che garantisce assistenza medico specialistica a casa dei malati di tumore e prevenzione oncologica gratuite. Il pranzo si concluderà non solo con i riconoscimenti di fine anno per gli associati, ma anche con la consegna dell’assegno solidale ai rappresentanti di ANT, sottoscritto proprio dai soci CLI. Sarà un momento emozionante a suggello di una stagione ricca di soddisfazioni per tutto il club.

Programma di sabato 6 novembre:

– Ore 10.30 ritrovo in circuito, accreditamento, compilazione/consegna modulo scarico di responsabilità e montaggio trasponder

– 12.00 pranzo

– 13.00 briefing

– 13.45 primo turno

– 15.00 secondo turno

– 15.50 terzo turno

– 16.30 riconoscimenti round

– 20.00 cena sociale e riconoscimenti finali presso Villa Montanarini (RE).

Programma di domenica 7 novembre:

– Ore 08.30 ritrovo presso Villa Montanarini per accreditamento e colazione

– 09.30 partenza tour stradale in direzione del Museo Ferruccio Lamborghini (BO)

– 11.00 visita guidata del museo

– 12.00 partenza tour in direzione di Corte Leonardi (MO)

– 13.00 visita guidata Acetaia Leonardi

– 14.00 pranzo presso Corte Leonardi, consegna riconoscimenti e saluti.

