Gran Premio di Trap, oro per Buccolieri e Della Valle

In pedana al Concaverde 187 specialisti. Tra gli Junior vittoria per Gerri e Maccioni Lonato del Garda (BS) – Le pedane del Trap Concaverde di Lonato del Garda (BS), già pronte per la Coppa del Mondo ISSF che inizierà martedì 11 giugno, hanno ospitato il 3° Gran Premio di Fossa Olimpica della stagione 2024.

In totale sono stati 187 i tiratori della categoria Eccellenza e delle qualifiche Ladies e Junior che si sono cimentati con i lanci dell’impianto gardesano per conquistare le medaglie in palio e i preziosi punti del Ranking Fitav.

Ad imporsi nella classifica della massima categoria è stato Emanuele Buccolieri (Fiamme Oro). Il poliziotto di San Pancrazio Salentino (BR) si è prima meritato un pass per la finale con 122/125 +5 e una volta iniziata la corsa verso il podio non si è più fermato. A testa bassa, piattello dopo piattello, ha superato con largo margine tutti gli avversari e si è meritato l’oro con 43/50. Poco ha potuto Mauro De Filippis, anche lui portacolori delle Fiamme Oro e pugliese di Taranto, in finale grazie al 121/125 delle qualificazioni e al +16 nell’impegnativo spareggio di ingresso. Con 42/50 si è dovuto accontentare della medaglia d’argento. Di bronzo, invece, la gara di Marco Benedetti di Fiumicino (RM), che dopo aver siglato il miglior punteggio di giornata con 123/125, in finale si è fermato sul terzo gradino del podio con 33/40.

Tra le Ladies si è imposta Alessandra Della Valle (Fiamme Azzurre) di Solaro (MI). In finale con 114/125 (+7), la portacolori della Polizia Penitenziaria ha superato tutte le eliminatorie fino ad arrivare a duellare con Isabella Cristiani (Marina Militare) di San Giuliano Terme (PI) per l’oro e l’argento. Le due tiratrici non si sono risparmiate fino ad eguagliarsi con 42/50. Nello spareggio Della Valle a “fumato” il suo piattello conquistando l’oro mentre Cristiani lo ha fatto scappare via e si è dovuta accontentare dell’argento. Sul podio lonatese è salita anche Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Sturno (AV), medaglia di bronzo con 118/125 in qualificazione e 32/40 in finale.

Tra gli Junior maschili l’oro è adnato al collo di Luca Gerri (Fiamme Oro) di Erbusco (BS). Per lui la soddisfazione è stata doppia. Oltre alla gioia per aver conquistato la vetta del podio grazie al 121/155 +3 delle qualificazioni ed all’impressionante 48/50 della finale, il giovane portacolori della Polizia di Stato, cresciuto sportivamente proprio sulle pedane lonatesi, si è goduto la vittoria sulle pedane di casa. D’argento con 121/125 +2 e 43/50 in finale Matteo D’Ambrosi (Fiamme Azzurre) di Sarno (SA), mentre la medaglia di bronzo se la è meritata Cosimo Luca Salinaro di San Donaci (BR) con 119/125 e 34/40.

Infine, per il comparto delle Junior Femminili è stata Maria Teresa Giorgia Maccioni (Carabinieri) di Villagrande Strisalli (NU) a dominare la gara. La giovane tiratrice sarda non ha avuto rivali. Prima in qualificazione con 114/125, si è imposta anche nella finale. Conclusi i lanci regolamentari sul punteggio di 42/50, pari merito con Sofia Gori (Marina Militare) di Forlimpopoli (FC), qualificata per la serie decisiva con 110/125. Le due tiratrici si sono affrontate con determinazione, ma Maccioni si è imposta con +2 ed ha costretto la Gori all’argento con +1. Con loro sul podio anche Camilla Stella Piazza di Genova.

RISULTATI

Eccellenza: 1° Emanuele BUCCOLIERI 122/125 (+5) – 43/50; 2° Mauro DE FILIPPIS 121/125 (+16) – 42/50; 3° Marco BENEDETTI 123/125 – 33/40; 4° Daniele RESCA 122/125 (+2) – 28/35; 5° Valerio GRAZINI 122/125 (+6) – 22/30; 6° Albino DEL BALDO 122/125 (+0) – 17/25.

Ladies: 1ª Alessandra DELLA VALLE 114/125 (+7) – 42/50 (+1); 2ª Isabella CRISTIANI 117/125 (+3) – 42/50 (+0); 3ª Silvana Maria STANCO 118/125 – 32/40; 4ª Martina GRIONI 115/125 (+1) – 25/35; 5ª Sofia LITTAME’ 115/125 – 21/30; 6ª Gaia RAGAZZINI 117/125 (+4) – 16/25.

Junior: 1° Luca GERRI 121/125 (+3) – 48/50; 2° Matteo D’AMBROSI 121/125 (+2) – 43/50; 3° Cosimo Luca SALINARO 119/125 – 34/40; 4° Riccardo MIRABILE 118/125 (+3) – 28/35; 5° Matteo GRIONI 118/125 (+4) – 23/30; 6° Davide BATTISTI 118/125 (+2) – 19/25.

Junior Ladies: 1ª Maria Teresa Giorgia MACCIONI 114/125 – 43/50 (+2); 2ª Sofia GORI 110/125 – 43/50 (+1); 3ª Camilla Stella PIAZZA 113/125 – 31/40; 4ª Valentina ARCHETTI 107/125 26/35; 5ª Giorgia LENTICCHIA 108/125 – 19/30; 6ª Arianna ROSSETTO 106/125 – 17/25.

