Gran Premio d’Italia del Mondiale Enduro 2024 con podi e vittorie dei Pata Talenti Azzurri FMI

Tra Bettola e Ponte dell’Olio in Provincia di Piacenza è andato in scena, nel fine settimana del 21-23 giugno, l’attesissimo Gran Premio d’Italia del Mondiale Enduro 2024. Il numeroso ed appassionato pubblico presente ha avuto modo di applaudire i giovani Pata Talenti Azzurri FMI, in evidenza nelle classi Junior e Youth, onorando al meglio l’appuntamento di casa previsto dal calendario iridato.

Proprio in questa occasione Manolo Morettini (Honda Racing RedMoto Enduro Team) si è assicurato la prima vittoria in carriera nel Mondiale Enduro Junior. Quarto sabato (secondo della EJ1), l’indomani ha gestito al meglio il vantaggio costruito sul suo più diretto inseguitore, centrando una splendida affermazione davanti al pubblico amico e, contestualmente, anche della graduatoria di Coppa del Mondo Junior 1.

Sempre nel novero dei piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack, Enrico Rinaldi (Satellite-Factory GASGAS-GTG Motogamma Contec S.p.A.-Lunigiana Team) si è prodotto in un buon weekend premiato da un decimo ed un quinto posto nella graduatoria del Mondiale Junior, sesto e quarto della EJ1. In crescita anche Davide Mei (Entrophy Beta Junior Team), tredicesimo e settimo per la settima e quinta posizione della Junior 1, mentre Kevin Cristino (Fantic Factory Racing Enduro Team) ha concluso sesto e nono (quarto e sesto EJ1). Una combinazione di piazzamenti che gli consente di conservare la terza posizione in campionato del Mondiale Enduro Junior con 3 punti di margine sullo stesso Morettini.

Passando alla Youth, la classe dei giovanissimi in sella a moto 125cc si conferma terreno di caccia dei Pata Talenti Azzurri FMI, in grado di monopolizzare le prime due posizioni sabato ed il podio domenica. Con un primo ed un secondo posto Manuel Verzeroli (Team KTM Pro Racing Sport) si è riappropriato della leadership di campionato con 16 punti di vantaggio su Alberto Elgari (TM Boano Junior Team), in gara nonostante una brutta caduta venerdì nel corso del Super Test, riuscendo in ogni caso a concludere terzo domenica.

Proprio nella seconda giornata Luca Colorio (JET Husqvarna Zanardo) ha centrato una superlativa vittoria al culmine di un confronto-a-tre decisosi soltanto all’ultima speciale con gli stessi Verzeroli e Scardina, dando così seguito al secondo posto conseguito sabato. Con due quarti posti altresì Pietro Scardina (Fantic Racing Junior Enduro Team Specia) ha consolidato la sua terza posizione in campionato, mentre il leader dell’Europeo Youth Under 21 Riccardo Pasquato (Fantic Racing Junior Enduro Team Specia) non ha affatto sfigurato in questa sua partecipazione al Mondiale classificandosi dodicesimo e decimo nelle due giornate.

Sfortunatamente al Gran Premio d’Italia è stata costretta alla resa Francesca Nocera (Honda Racing RedMoto Enduro Team), caduta sabato riportando un infortunio che la costringerà ad un periodo di stop. Con grande determinazione e forza di carattere farà di tutto per tornare quanto prima in azione, riprendendo un discorso lasciato in sospeso dopo i brillanti risultati conseguiti nei precedenti appuntamenti del Mondiale Enduro Women.

Cristian Rossi, Direttore Tecnico Enduro FMI: “Una bella gara in quella che si può definire come una grande festa dell’Enduro, testimoniata dalla partecipazione di un pubblico appassionato e delle grandi occasioni in termini di numeri. L’evento è stato organizzato al meglio dal locale Moto Club dell’Olio, con una estrema davvero impegnativa, una bella prova in linea ed un fettucciato davvero eccezionale. Nonostante la pioggia di domenica, non è mai mancato il calore del pubblico per la soddisfazione di tutti i piloti e le squadre impegnate. Per quanto concerne i Talenti Azzurri, nella Junior ha centrato la vittoria domenica Manolo Morettini, rendendosi protagonista di una grande prestazione. Ha gestito per tutto l’arco della contesa il vantaggio sul suo più diretto inseguitore, reagendo ad un sabato dove qualche errorino nella estrema gli aveva precluso la possibilità di centrare un ottimo risultato. Sono andati bene, in particolare domenica anche Enrico Rinaldi e Davide Mei, mentre Kevin Cristino ha corso un po’ al di sotto dei suoi standard abituali. In questa circostanza ha faticato, ma siamo fermamente convinti si sia trattato soltanto di una parentesi, considerando che il suo livello l’ha dimostrato nei precedenti round. Nella 125cc i nostri piloti hanno concluso al primo ed al secondo posto sabato con Manuel Verzeroli vincitore riconquistando la leadership del Mondiale, monopolizzando poi il podio domenica. Proprio nella seconda giornata Luca Colorio ha avuto la meglio grazie ad un tempo nella conclusiva speciale da terzo della GP, un exploit davvero eccezionale che gli ha permesso di regolare Verzeroli ed Alberto Elgari, quest’ultimo molto veloce nonostante una brutta caduta venerdì nel Super Test che aveva messo seriamente in dubbio la sua partecipazione alla gara. Ha proseguito il suo buon momento anche Pietro Scardina, così come Riccardo Pasquato si è difeso bene in questo impegno nel Mondiale. Purtroppo abbiamo registrato nel fine settimana l’infortunio di Francesca Nocera. Da parte di tutto il nostro gruppo le rivolgiamo un grosso augurio di pronta guarigione, con la ferma convinzione che la sua grande forza e tenacia la riporteranno quanto prima nuovamente in sella“.

I Pata Talenti Azzurri FMI impegnati nel Mondiale Enduro 2024 torneranno in azione per il quinto round in agenda a Gelnica (Slovacchia) dal 12 al 14 luglio prossimi.

L’elenco dei piloti dell’Enduro coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI

Com. Stam. FMI