Gran Premio Internazionale dell’Indipendenza Faccani vince in Angola In finale anche Resca, quarto, ed Esposito, sesto. D’oro la Squadra

Luanda (ANG) – Proseguono i successi italiani nei Gran Premi Internazionali di Tiro a Volo. A fare onore al Tricolore oggi è stato Riccardo Faccani che ha conquistato la medaglia d’oro nel Gran Premio Internazionale dell’Indipendenza in Angola.

Il ravennate di Alfonsine, portacolori delle Fiamme Azzurre, si è imposto con carattere e determinazione nella kermesse ospitata, per la prima volta, dal Paese africano. Chiuse le qualificazioni con il punteggio di 120/125, primo pari merito con l’azzurro Daniele Resca, Faccani ha affrontato la corsa alle medaglie con grinta e si è messo al comando del sestetto dei migliori sin dalle prime battute. A dargli più filo da torcere è stato il sudafricano Darcy Van Der Berg, arrivato con l’azzurro al duello per l’oro e l’argento. Alla fine, ha avuto la meglio il nostro atleta, che con 44/50 a 41/50 si è guadagnato la vetta del podio, costringendo l’avversario alla piazza d’onore.

Sul terzo gradino del podio è salito il sudafricano Cornelius Bornman con 30/40. Quarto ai piedi del podio Resca, carabiniere di Pieve di Cento (BO) con il punteggio di 26/35. Solo sesto Alessandro Esposito (Fiamme Azzurre) di Tivoli con 16/25, mentre fuori dalla finale è rimasto Giulio Nelli di Calci (PI), che si è fermato al settimo posto con 110/125.

“Bravo Riccardo (Faccani, ndr), ma bravi anche tutti gli altri – ha commentato il Direttore Tecnico Marco Conti, che ha seguito le gesta dei suoi dall’Italia – Questo Gran Premo è stato il primo evento internazionale organizzato in Angola e le difficoltà logistiche non sono state poche. E’ stata una ottima occasione per cimentarsi in una esperienza molto formativa e siamo onorati di aver rappresentato la Federazione Italiana Tiro a Volo in questo evento, che rappresenta una pietra miliare per la crescita del Tiro a Volo in questo Paese”.

All’oro di Faccani si è aggiunto quello a Squadre centrato insieme a Resca ed Esposito davanti agli avversari del Sud Africa e dell’Angola

Com. Stam. + foto