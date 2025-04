Gran Prix Internazionale del Kuwait D’oro Rossi, di bronzo Ragazzini e Sollami In finale anche Grazini, poi quarto. Fuori dalla finale Sardi e Gerri

Kuwait City (KWT) – Anche la Fossa Olimpica Azzurra ha fatto la sua parte per far brillare l’Italia nel Gran Prix Internazionale del Kuwait, vincendo una medaglia d’oro con Fiammetta Rossi e due medaglie di bronzo con Gaia Ragazzini e Fabio Sollami.

La prima finale ad essere disputata è stata quella femminile. A vincerla, come anticipato, è stata Fiammetta Rossi. La poliziotta di Foligno (PG) ieri aveva iniziato male le qualificazioni con un brutto 19/25 nella prima serie ma, con carattere e determinazione, ha ripreso il controllo della gara qualificandosi per la finale grazie al perfetto 50/50 delle due serie in programma oggi e meritandosi il dorsale numero 4 con il punteggio totale di 116/125.

Nella corsa alle medaglie ha mantenuto il timone fermo sull’obiettivo vetta del podio e con 40/50 è riuscita nell’impresa, lasciandosi alle spalle la polacca Sandra Natalia Bernal, seconda con 38/50.

Sul podio è salita anche Gaia Ragazzini, carabiniere di Lavezzola (RA), prima al termine delle qualificazioni con 118/125 +3 e poi medaglia di bronzo con 30/40.

L’altra medaglia di bronzo è entrata nel forziere italiano per mano di Fabio Sollami. Il siciliano di Caltanissetta (CL) con 121/125 +0 è entrato in finale con il terzo miglior punteggio ed ha confermato il piazzamento grazie al 32/40 concretizzato nel round decisivo per le medaglie. Meglio di lui solo i padroni di casa kuwaitiani Yusuf Tami Alrashidi e Abdul Rahman Alfaihan, rispettivamente d’oro con 45/50 e d’argento con 43/50.

Bravo anche Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo, secondo migliore in qualificazione con 121/125 +1+3, ma quarto in finale con 28/35.

Fuori dalla finale Mattia Sardi (Fiamme Azzurre) di Sezzadio (AL), ottavo con 118/125, e Luca Gerri (Fiamme Oro) di Erbusco (BS), ventiquattresimo con 112/125

Soddisfatto il Tecnico Federala Emanuele Bernasconi, che ha accompagnato la squadra selezionata dal Direttore Tecnico Nazionale Marco Conti. “Scontati i complimenti per i tre medagliati Rossi, Ragazzini e Sollami, che sono stati davvero bravi, ma ci tengo a ringraziare anche Grazini, Sardi e Gerri perché hanno comunque dato il meglio di quello che avevano e contribuito all’ottimo spirito di squadra che si è instaurato in questa trasferta. A nome mio e degli atleti, ringrazio Marco (Conti, ndr) per la fiducia accordataci e la Federazione per averci permesso di vivere questa esperienza molto formativa”.

Domani il Gran Prix intitolato a Sua Altezza l’Emiro Al Sabah si concluderà con il Mixed Team. In pedana con il Tricolore le coppie miste Rossi-Sollami e Ragazzini-Grazini.

RISULTATI

Trap Maschile: 1° Yusuf Tami ALRASHIDI (KUW) 119/125 (+1) – 45/50; 2° Abdul Rahman ALFAIHAN (KUW) 119/125 (+0+10) – 43/50; 3° Fabio SOLLAMI (ITA) 121/125 (+0) – 32/40; 4° Valerio GRAZINI (ITA) 121/125 (++1+3) – 28/35; 5° Driss HAFFARI (MAR) 119/125 (++0+9) – 22/30; 6° Ismael ELARBAOUI (MAR) 121/125 (+1+4) – 14/25; 8° Mattia SARDI (ITA) 118/125; 24° Luca GERRI (ITA) 112/125.

Trap Femminile: 1ª Fiammetta ROSSI (ITA) 116/125 – 40/50; 2ª Sandra Natalia BERNAL (POL) 114/125 – 38/50; 3ª Gaia RAGAZZINI (ITA) 118/125 (+3) – 30/40; 4ª Rumesya Pelin KAYA (TUR) 118/125 (+2) – 27/35; 5ª Safiye TEMIZDEMIR (TUR) 115/125 – 22/30; 6ª Mariam ELSAYED (EGY) 117/125 – 16/25.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mattia Sardi (Fiamme Azzurre) di Sezzadio (AL), Fabio Sollami di Caltanissetta (CL), Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo; Luca Gerri (Fiamme Oro) di Erbusco (BS).

Ladies: Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Lavezzola (RA); Fiammetta Rossi (Fiamme Oro) di Foligno (PG).

Tecnico Federale: Emanuele Bernasconi

PROGRAMMA

Venerdì 18 aprile Gara Trap Mixed Team

Medal Matches Mixed Team Trap

N.B.: Tutti gli orari sono indicati in ora locale italiana. La differenza tra Kuwait City e Roma è di +1 ora. (Es. Quando a Kuwait City saranno le 15.00, a Roma saranno le 14.00).

Com. Stam. + foto FITAV