Grande esperienza per i giovanissimi del MiniTrial al Pro Park di Ceranesi

Dalla celebre area attrezzata del Pro Park di Ceranesi (Provincia di Genova) una decisa spinta propulsiva al futuro delle due ruote trialistiche in un fine settimana interamente dedicato ai giovanissimi del Campionato Italiano MiniTrial.

Sabato 12 luglio con la disputa del terzo round della stagione 2025 che ha richiamato complessivamente 37 trialisti di almeno 8 anni d’età in un evento che ha visto la regia organizzativa del Moto Club La Guardia, seguito dallo svolgimento del 1° Collegiale Nazionale MiniTrial incentrato proprio sull’accrescere il bagaglio tecnico-agonistico dei Campioni di domani. Per quanto concerne i verdetti sportivi, nelle rispettive graduatorie di appartenenza si sono imposti Federico Bonfanti (MiniTrial A), Giacomo Midali (MiniTrial B), Diego Mazzola (MiniTrial C), Ermanno Ughetto (MiniTrial Mono) e Giacomo Petito (MiniTrial Entry).

I VERDETTI AL PRO PARK DI CERANESI

Nella gara svoltasi sabato pomeriggio la MiniTrial A nuovamente ha riproposto sul gradino più alto del podio Federico Bonfanti (Beta), al terzo hurrà stagionale in tre round dopo Lanzada e Asiago. Il giovane atleta delle Fiamme Oro e dei Pata Talenti Azzurri FMI con 5 penalità registrate nei 3 giri ha avuto ragione di William Franzoni (GASGAS) secondo con Federico Boaglio (TRRS) terzo. Avvincente la MiniTrial B dove si è registrato un clamoroso ex-aequo tra Giacomo Midali (Beta) e Tony Viero (Beta), entrambi senza alcuna penalità nei tre giri, con il primo insignito della vittoria in virtù del minor tempo impiegato per completare le zone di gara. Al terzo posto, con soli 2 appoggi, ben figura un altro giovane protagonista della categoria quale Manuel Bianconi (GASGAS).

Vincitore inedito altresì nella MiniTrial C con il primo hurrà di Diego Mazzola (TRRS), autore di una gran gara riuscendo a spuntarla in questa circostanza su Niccolò Capecchi (Beta) e Ivan Mezzogori (Beta) rispettivamente secondo e terzo. Ermanno Ughetto (TRRS) ha invece conquistato il primato della MiniTrial Mono a scapito di Matteo Mazzola (TRRS) e Giulia Canepaccio (Beta), mentre la MiniTrial Entry riservata ai giovanissimi ai loro esordi agonistici ha visto trionfare in casa Giacomo Petito (Beta) per un solo appoggio su Giovanni Fondacaro (Beta) con Alessandro Marzorati (TRRS) a completare il podio.

Classifiche di Gara del Campionato Italiano MiniTrial al Pro Park

Classifiche generali del Campionato Italiano MiniTrial

PRIMO COLLEGIALE NAZIONALE MINITRIAL 2025

Conclusa la gara, i giovanissimi del Campionato Italiano MiniTrial hanno avuto l’opportunità di partecipare, in forma completamente gratuita, al 1° Collegiale Nazionale MiniTrial 2025. Un’invitante occasione per riprovare le zone affrontate nel corso della gara con la guida dei Tecnici FMI, capire eventuali errori commessi e, di conseguenza, correggerli, arricchendo il personale bagaglio tecnico-agonistico per il futuro. Nel medesimo fine settimana inoltre il Pro Park ha ospitato il 1° Corso Federale Femminile Trial 2025. Organizzato dalla Commissione Femminile e dal Settore Tecnico FMI, questo appuntamento si è posto come obiettivo di far accrescere il movimento femminile nel panorama motociclistico nazionale delle due ruote trialistiche tra briefing e attività in moto messe a disposizione da Betamotor.

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Insieme al Campionato Italiano Trial, i giovanissimi del MiniTrial torneranno in azione nel fine settimana del 26-27 luglio prossimi a Santo Stefano d’Aveto (Provincia di Genova) per il quarto appuntamento stagionale sempre con la regia organizzativa del Moto Club La Guardia.

