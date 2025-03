Grande fermento per il Rally della Val d’Orcia: le prove speciali del doppio appuntamento tricolore

La provincia di Siena, con il coinvolgimento di Radicofani, San Casciano dei Bagni e Sarteano, è pronta ad accogliere i protagonisti del Campionato Italiano Rally Terra e del Campionato Italiano Rally Terra Storico, nel doppio confronto in programma sabato 29 e domenica 30 marzo.

RADICOFANI (SI) – Si respira grande fermento intorno al Rally della Val d’Orcia, appuntamento in programma sabato 29 e domenica 30 marzo, valido per il Campionato Italiano Rally Terra e per il Campionato Italiano Rally Terra Storico. La scena del doppio confronto tricolore vedrà i riflettori puntati su Radicofani, San Casciano dei Bagni e Sarteano. Le iscrizioni alla gara saranno aperte fino a venerdì 21 marzo, termine ultimo per poter aderire al confronto articolato su settantanove chilometri e duecento metri, distribuiti su dieci prove speciali. Castiglioncello del Trinoro, San Casciano dei Bagni, Radicofani Francigena, Radicofani La Rocca, San Casciano dei Bagni Fighine: questi i tratti che caratterizzeranno l’appuntamento organizzato da Radicofani Motorsport, struttura che – per l’edizione 2025 della propria gara – ha regalato a praticanti ed appassionati un format in parte rinnovato ma sempre in linea con la tradizione.

P.S. 1,2

“Sarteano”

di km 7,41

Questa prova ha cambiato nome, lo scorso anno si chiamava Castiglioncello del Trinoro. La prova speciale parte dalla Località La Foscola nel comune di Sarteano e percorre la strada provinciale 126 in un fondo sterrato, buono e compatto. Tutto il tratto è con carreggiata larga e ad ampia visibilità. La prima parte è caratterizzata da strada pianeggiante, con allunghi e ampie curve molto veloci mentre, dopo circa 2,5 Km, inizia un tratto di strada in salita caratterizzata da curve e tornati, molto spettacolari, che faranno rivivere la magia del Rally di Sanremo degli anni 80.

P.S. 2,4

“Castiglioncello Del Trinoro”

di km 6,34

Si tratta della “new entry” di quest’anno. La prova speciale parte appena fuori dal borgo di Castiglioncello del Trinoro, in discesa, in un fondo sterrato buono e molto stretto, caratterizzato da curve molto tecniche. Dopo circa 1,5 Km inizia un falsopiano, caratterizzato da viali alberati e varie curve un po’ più veloci. Dopo circa 2,8 Km, all’altezza del primo intermedio, si entra nella parte finale della prova, nuovamente in discesa, con ampie curve veloci ed un’ampia visibilità, regalando agli occhi tutta la bellezza della val d’Orcia.

P.S. 5,8

“Radicofani Francigena”

di km 8,44

È la prova storica del Rally della Val d’Orcia.

La prima parte della prova è caratterizzato da un tratto pianeggiante, su un buon fondo sterrato. Dalla località La Novella la prova inizia a salire su un tratto di strada più stretto con presenza di tornanti, molto spettacolari. Dopo circa 4 km dalla partenza inizia un tratto semi pianeggiante molto veloce, con la prova che si concluderà con una leggera salita, a circa 300 metri dall’intersezione con la Sp 24 di Scaldasole. Le caratteristiche di questa prova speciale permettono di non lasciare isolato nessun borgo o paese nel corso della manifestazione.

P.S. 6,9

“Radicofani La Rocca”

di km 3,62

È il secondo tratto della classica Radicofani.

La prova speciale parte in leggera salita su un tratto in asfalto, in prossimità dell’abitato di Radicofani. Dopo poco più di 100 metri si affronta la famosissima inversione a destra, alla porta del paese, per poi proseguire in Via Fonte Antese. Dopo 300 metri inizia un tratto sterrato in discesa con un buon fondo, duro, la carreggiata è stretta e molto tecnica: lo scorso anno è stata determinate per decretare il vincitore.

P.S. 7,10

“San Casciano Dei Bagni – Fighine”

di km 14,15

È la prova speciale più lunga del rally e tra le più lunghe di tutto il campionato. La partenza chiamerà gli equipaggi in Località Palazzone, in un tratto leggermente in salita e con un buon fondo compatto con carreggiata larga, caratterizzato da curve veloci un tratto molto tecnico tutto in salita. Dopo 4 Km gli equipaggi affronteranno un tratto mozzafiato, in discesa, caratterizzato da tornati e curve veloci. Dopo altri 2 Km si percorre un tratto di strada in asfalto per circa 1 Km in prossimità dell’abitato di San Casciano dei Bagni, per poi girare a sinistra e rientrare nello sterrato. Per ultimi 6 Km di PS, questo tratto è caratterizzato da un buon fondo con carreggiata stretta, alternando tratti veloci e tratti tecnici e guidati con dei dossi dentro al bosco, molto spettacolari.

Informazioni disponibili sul sito internet della manifestazione, all’indirizzo http://www.radicofanimotorsport.it

Nella foto (free copyright ACI Sport): Tommaso Ciuffi, leader in campionato, in azione nella passata edizione della gara.

