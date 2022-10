Grande festa nel ricordo di Ciccio Ingrassia

Palermo – Per iniziativa degli abitanti di Via San Gregorio, in particolare di Pippo Falcone, mercoledì 5 ottobre, alle ore 16, numerosi palermitani si sono dati appuntamento tra Via San Gregorio e Piazza San Vito dove, l’Associazione Culturale

“Cala Panama” diretta di Salvatore Calò, ha realizzato un murales per ricordare Ciccio Ingrassia nel giorno del suo centesimo anno (era nato il 5 ottobre 1922), indimenticabile attore e insostituibile spalla dell’altrettanto bravo Franco Franchi. Presenti Maurizio Carta, Assessore Comunale all’Urbanistica e Mobilità il quale ha evidenziato che, manifestazioni del genere dovrebbero moltiplicarsi perché rilanciano il Quartiere del Capo; presenti, inoltre, Ottavio Zacco, Consigliere Comunale e Presidente VI Consiliare, Francesco Tramuto, Consigliere 1ª Circoscrizione ed ancora, il tenore Piero Lupino Mercury, il fisarmonicista e compositore Giuseppe M. Piscopo; le poetesse Anita Vitrano, Veronica Garito e Adriana Bellanca, hanno eseguito un reading poetico e il pittore Ignazio Pensovecchio ha realizzato un ritratto dal titolo “Pinocchio, il Gatto e la Volpe”. Presenti, anche, Lino Zinna, cantante e sosia di Domenico Modugno, l’attore e cuntastorie Salvo Piparo e Michelangelo Balistreri fondatore del Museo dell’Acciuga di Aspra, che ha recitato una sua poesia. Giampiero Ingrassia, impegnato a Roma, telefonicamente, si è collegato con la gente del quartiere e con agli artisti, ringraziandoli per aver donato alla città un murale di papà e la gente, a sua volta, lo ha ringraziato per aver regalato un’emozione in più. Anche una targa è stata collocata nella casa di Via San Gregorio n. 16, dove nacque Ingrassia, attore e regista (che diresse 2 film, “Paolo il caldo” e “L’esorciccio”).

Franco Verruso

Com. Stam./foto