Sbarca su Canale 5 – direttamente dal Grimaldi Forum – alle 23,45 del 21 giugno l’evento dedicato al Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, diretto e condotto da Ezio Greggio.

Ormai arrivata alla 18° edizione la rassegna cinematografica si e’ svolta nel pieno rispetto delle norme sanitarie dal 31 maggio al 5 giugno scorso. A presiedere la giuria quest’anno l’irresistibile Raoul Bova e un gruppo di giurati talentuosi, pluripremiati e di fama internazionale come il nostro Giacomo Ferrara, l’attore spagnolo Mario de la Rosa e il critico cinematografico Mario Sesti.

I premi per il miglior film e la miglior attrice sono andati allo spagnolo ‘Sentimental” di Cesc Gay, regista del film, e all’attrice principale Griselda Siciliani che hanno ringraziato in collegamento a causa dell’emergenza sanitaria del momento. Per la miglior regia vince Adam Rehmeier per la commedia “Dinner in America” mentre all’altro film statunitense “Swan Song” di Todd Stephens, vanno il Premio del Pubblico ed il premio come miglior attore a Udo Kier protagonista del film. Todd Stephens riceve il premio dall’attrice argentina Victoria Zinni e Udo Kier in collegamento esprime tutto il suo affetto e si dice rammaricato di non poter essere presente in sala. Il prestigioso premio MonteCarlo Legend Award va a Chazz Palminteri, nominato agli Oscar come attore non-protagonista per “Pallottole su Broadway” di Woody Allen e recentemente apparso in “Godfather of Harlem”; gli consegnano il premio l’attrice di origine brasiliana Desiree Popper che presto vedremo tra i protagonisti della serie “Sopravvissuti” e la modella e conduttrice tv Romina Pierdomenico. Il premio Monte-Carlo Award per la sua eccellenza al femminile, come donna, madre, scrittrice e modello di empowerment va a l’attrice, presentatrice e scrittrice Rocio Munos Morales che riceve anche il premio MIAMO. Una calorosa accoglienza in sala per l’idolo delle teenager, uscito da X Factor e poi affermatosi tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo nel 2020 Leo Gassmann che ha regalato al pubblico il suo ultimo singolo “Down”. Il premio Monte-Carlo Film Festival Award va a Mario de la Rosa e consegna il premio l’affascinante Elisa Isoardi. Grandi applausi alla consegna del Monte-Carlo Award alla Carriera alla talentuosa Micaela Ramazzotti, plurinominata ai David di Donatello e vincitrice del David di Donatello per “La prima cosa bella”. Grande commozione per il Monte-Carlo Film Festival Award, consegnato da Claudio Marchisio grande ex giocatore della Juve e della Nazionale a Nick Vallelonga che l’anno scorso aveva già’ ricevuto il Movie Legend Award. Tantissimi gli ospiti della serata di Gala presenti in sala e sul palco: il conduttore per eccellenza, Giancarlo Magalli, Enzo Iacchetti il compagno da sempre di Ezio a Striscia la notizia, Elisabetta Gregoraci, l’attore e comico barese, Uccio De Santis che ha raccontato alcune delle sue barzellette . Per finire, la menzione speciale del Montecarlo Film festival de la Comédie quest’anno va al film israeliano “Honeymood”per la regia di Talya Lavie ed il premio Short Comedy Award nella sezione dedicata ai cortometraggi va a Wichita di Sergine Dumais (USA-Canada).

La manifestazione, in collaborazione con EFG Bank ( Monaco) e Marlù gioielli si svolge da sempre sotto l’Alto Patronage di S.A.S. Principe Albert II de Monaco e dell’Ambasciata d’Italia. Come lo scorso anno, Radio Monte Carlo e’ la Radio ufficiale del Festival.

Com. Stam.