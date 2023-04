Grande inizio di stagione del Campionato Italiano Trial 2023 a Tolmezzo

Primo appuntamento stagionale in grande stile del Campionato Italiano Trial 2023. A Tolmezzo, centro più importante della Carnia situato nella Provincia di Udine, la massima espressione delle due ruote trialistiche ha vissuto un superlativo weekend di gara, impreziosito da gare avvincenti e da imprescindibili contenuti sportivi.

La location già teatro del TrialGP Italy del Mondiale di categoria lo scorso anno ha riservato, grazie all’ottimo lavoro organizzativo del Moto Club Carnico, una competizione di alto profilo, registrando l’adesione di ben 113 iscritti e la presenza di una rimarchevole cornice di pubblico. Un successo suffragato da questi elementi per una giornata di gara che ha proiettato sul gradino più alto del podio nelle rispettive classi di appartenenza Matteo Grattarola (TR1), Andrea Sofia Rabino (Femminile A), Gabriele Saleri (TR2), Daniele Tosini (TR3), Alessandro Amè (TR3 125), Emanuele Gilardini (TR3 Open), Gabriele Pardini (TR4) e Sara Maffenini (Femminile B).

I VERDETTI NELLE CLASSI AL VIA

Presentatosi a Tolmezzo da 13 volte Campione italiano, Matteo Grattarola ha iniziato nel migliore dei modi la sua nuova sfida sportiva con Vertigo conquistando una vittoria-capolavoro nella top class TR1. Una gara quasi perfetta la sua, lo testimonia il solo appoggio a referto alla dodicesima zona proprio alla conclusione del primo giro. Vincitore proprio in Carnia lo scorso anno nel Mondiale TrialGP, Grattarola fa così la prima, personale vittoria del 2023 a precedere Luca Petrella (GASGAS), secondo tenendo testa ad un Gianluca Tournour terzo all’esordio in gara da portacolori Sherco. Per quanto concerne gli altri protagonisti della classe regina, Lorenzo Gandola (Beta) quarto ha avuto ragione di Carlo Alberto Rabino (Beta Rabino Sport), Mattia Spreafico (Vertigo) con il Campione TR2 in carica Stefano Garnero (Team TRRS Italia NILS) settimo alla prima presenza in top class.

Parlando proprio della TR2, grande prova di Gabriele Saleri (Beta) suggellata da una vittoria d’autorità, lasciando il secondo e terzo posto rispettivamente a Pietro Petrangeli (Sherco) ed al Campione TR3 in carica Francesco Titli (Team TRRS Italia NILS), quest’ultimo un solo appoggio nei confronti di Luca Corvi (GASGAS) e due a scapito di Francesco Cabrini (Vertigo). La TR3 altresì ha proiettato sul gradino più alto del podio Daniele Tosini (GASGAS), primatista in una gara che ha riservato ad Alessandro Nucifora (Sherco) l’argento di giornata, il bronzo a Thomas Bucchi De Giuli (Sherco).

La TR3 125 riservata ai giovani talenti da 14 a 21 anni di età in sella a moto 125cc ha insignito della vittoria Alessandro Amè (Team TRRS Italia NILS) con Marco Turco (GASGAS) ed Etienne Giacuzzo (GASGAS), entrambi provenienti dall’Italiano MiniTrial, a completare il podio. La combattutissima TR3 Open ha prodotto invece l’affermazione di Emanuele Gilardini (Jotagas) di un soffio su Valerio Dino Codega (TRRS) ed Andrea Buschi (GASGAS), mentre la TR4 si è risolta con la vittoria di Gabriele Pardini (GASGAS) nella sfida in famiglia con Manuele (secondo a sua volta con la GASGAS) e con Paolo Bonetti (Vertigo) classificatosi terzo.

Classifiche di Gara del Campionato Italiano Trial a Tolmezzo

CONFERME NEL TRIAL FEMMINILE

La crescita esponenziale del movimento delle due ruote trialistiche in rosa ha trovato conferme nel primo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Trial Femminile A 2023. La Campionessa 2021-2022 Andrea Sofia Rabino (Beta), terza classificata lo scorso anno nel Mondiale TrialGP Women, si è resa protagonista di una splendida prestazione suggellata con l’ennesima vittoria e sole 6 penalità a referto: 4 accusate nel corso del primo giro, 2 soltanto al secondo. A completare l’1-2 delle trialiste coinvolte nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI, Alessia Bacchetta con la sua GASGAS ha ribadito la sua crescita con l’argento di giornata a precedere di 3 penalità la pluri-Campionessa italiana Sara Trentini, terza alla sua prima uscita in gara con la TRRS. Buon quarto posto per Martina Brandani (Sherco) con la Campionessa 2020 Martina Gallieni quinta all’esordio in gara con la Scorpa, mentre la giovanissima Aylen Scalvedi (Montesa) ha fatto esperienza con il sesto posto finale. Nella Femminile B da registrare il successo di Sara Maffenini su Beta.

Il podio del Campionato Italiano Trial Femminile A

PRIMA TAPPA DELL’ITALIANO MINITRIAL

Sempre a Tolmezzo ha preso il via la stagione 2023 del Campionato Italiano MiniTrial registrando l’adesione di 31 giovani talenti della specialità, impegnati in una serie di alto profilo volta a far maturare loro una proverbiale esperienza formativa per il futuro. Tra i “Campioni di domani”, nella combattutissima MiniTrial A risoltasi soltanto all’ultima zona si è imposto Lapo Farolfi (GASGAS) per una sola penalità rispetto a Edio Poncia (Beta), 2 a scapito di Fabio Mazzola (TRRS) e Giacomo Villari (Beta), con quest’ordine rispettivamente dalla seconda alla quarta posizione. La MiniTrial B altresì ha visto Gabriele Vietti Violi (Vertigo) avere la meglio rispetto ad Alessandro Molatore (Beta) e William Franzoni (GASGAS), con la MiniTrial C ad appannaggio di Giacomo Midali (Beta) a precedere Edoardo Salvai (GASGAS) e Federico Guglielmetti Mugion (Beta). Nella MiniTrial Entry si è registrata l’affermazione di Filippo Colombo (Beta) con Federico Beitone (Beta) e Ivan Mezzogori (Beta) a completare il podio con la Femminile Open che ha insignito del primo successo stagionale ad Alice Parodi (Beta).

Classifiche di Gara del Campionato Italiano MiniTrial a Tolmezzo

PROSSIMO APPUNTAMENTO

II Campionato Italiano Trial tornerà in azione il 13-14 maggio prossimi a Civita Castellana (Provincia di Viterbo) per il secondo appuntamento stagionale con la regia organizzativa del Moto Club Trial Centre.

Com. Stam. + foto FMI