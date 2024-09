Grande prima giornata al Campionato Italiano classi Olimpiche Edison Next di Cagliari 2024

Vento da Sud Est a 7-12 nodi, tante regate per tutte le classi: le prime classifiche In palio 9 titoli italiani di discipline olimpiche, più ILCA 6 maschili e Para Sailing Hansa e 2.4 mR

A Cagliari sventola il tricolore del Campionato Italiano Classi Olimpiche – Edison Next 2024, la più importante regata della Federazione Italiana Vela, che ha scelto Cagliari per questo grande appuntamento che rientra nel ricco calendario autunnale del Sardinia Sailing Cup.

Il Campionato Italiano Classi Olimpiche è organizzato dal Windsurfing Club Cagliari e dalla Lega Navale Italiana – Sezione Cagliari, manifestazione promossa dall’Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Nella prima giornata il mare del Golfo degli Angeli al Poetto, insieme alle acque di Su Siccu che ospita le due Classi di Para Sailing, sono stati perfetti campi di regata per le diverse Classi in gara. Brezza leggera, con vento proveniente da sud – sud ovest tra gli 8 e i 12 nodi: così il Poetto ha accolto gli atleti che si sono cimentati nei diversi campi di regata. Solo per i timonieri del singolo maschile ILCA 7 le condizioni si sono rivelate più irregolari consentendo una sola prova del giorno. Tutte le altre classi invece hanno corso da due a cinque prove.



LE PRIME CLASSIFICHE

CLASSI PARA SAILING

2.4 mR (14 partecipanti) (dopo 3 regate) – In testa l’azzurro ex paralimpico Antonio Squizzato (SC Garda Salò) (1-1-2), davanti a Stefano Savelli (LNI Mandello) (2.3.3) e a Angelo Boscolo (Jesolo YC) (6-2-1).

Hansa 303 Doppi (12 equipaggi) (dopo 3 regate) – Sono in testa Valentina Diana e Francesca Ramazzotti (Veliamoci Torregrande, Oristano) (1-2-1), davanti a Lucia Garau e Maria Cristina Atzori (Veliamoci Torregrande, Oristano) (2-1-2) e al terzo posto Matteo Canova e Chiara Ingaio (NIC Catania) (5-3-4).

Hansa Singoli (23 partecipanti) (dopo 3 regate) – I favoriti subito in evidenza: primo Vincenzo Gulino (CV Crotone) (2-1-1), davanti alla neo campionessa europea Nina Corbetta (Marinando) (1-2-2) e a Carmelo Forastieri (4-3-6).

CLASSI OLIMPICHE

ILCA 7 (60 timonieri) (dopo 1 regata) – Vince l’unica prova del giorno il giovane cagliaritano Edoardo Follesa (YC Cagliari), davanti a Cesare Barabino (YC Costa Smeralda) e a Roberto Rinaldi (CV Roma).

ILCA 6 femminile (33 timoniere) (dopo 2 regate) – Chiude al comando la prima giornata Emma Mattivi (FV Riva) (1-2), davanti a Sara Savelli (YC Cagliari) (4-1) e a Clara Lorenzi (CN Bardolino) (3-4).

ILCA 6 msschile (68 timonieri; classe non olimpica) (dopo 2 regate) – Primo Lorenzo Fonda (CV Muggia) (5-1) secondo Hernk Manuel Vos (FV Malcesine) (1-5), terzo Tommaso Gallina (CN Bardolino) (7-8).

470 Misto (12 equipaggi) (dopo 3 regate) – Primi Giacomo Ferrari (Marina Militare) e Alessandra Dubbini (Fiamme Gialle) (1-1-3), che precedono due equipaggi Under 24: secondi Livia Ciampinelli e Marcello Miliardi (CV Antignano) (5-3-2) e terzi Aurora Casertano (CC Aniene) e Mattia Tognocchi (CV Antignano) (8-2-1).

49er maschile (4 equipaggi) (dopo 4 regate) – Comandano la classifica i giovani: in testa Lorenzo Pezzilli (CV Ravennate) e Tobia Torroni (CN Savio) (1-3-1-1), secondi Renzo Seneca Veronelli e Renzo Alessandro Veronelli (CV Bari) (3-1-2-2), terzi Zeno Valerio Marchesini (FV Malcesine) e Leo Chistè (Aeronautica Militare) (2-2-3-3).

49er FX femminile (5 equipaggi) (dopo 4 regate) – Le giovani azzurre Sofia Giunchiglia e Giulia Schio (CV Sferracavallo) sono prime (1-1-4-2) davanti a Jana Germani (Marina Militare) e Caterina Sedmak (Sirena KNT) e a Sofia Vatteroni (CNM Carrara) e Alexandra Ufnarovskaia (CV Bari). In questa classe corrono anche due equipaggi maschili molto giovani, con Tommaso Battaglia, Alex De Murtas (FV Riva) e Giovanni Santi (SC Garda Salò).

Kite femminile (6 atlete) (dopo 5 prove) – Prima l’olimpica di Parigi 2024 Maggie Pescetyto (YC Italiano) (1-1-1-1-3), davanti alla portoghese Mafalda Pires de Lima e all’altra azzurra Tiana Laporte (Chia Wind Club) (2-3-3-2-2).

Kite maschile (14 atleti) (dopo 5 prove) – Primo il fuoriclasse di Singapore Max Mader, argento olimpico di Parigi 2024 (cinque primi), secondo l’azzurro Riccardo Pianosi (Marina Militare) (2-7-2-2-4), terzo il ceco Vojta Koska.

iQFOiL femminile (13 atlete) (dopo 3 prove) – I windsurf olimpici foiling maschili e femminili sono le categorie a maggiore presenza di concorrenti stranieri provenienti da Francia, Gran Bretagna, Olanda, Spagna, Belgio e Israele, ad arricchire l’evento. La classifica femminile per quanto riguarda la corsa al titolo italiano vede in testa Carola Colasanto (Tognazzi Marine Village) (1-5-2), seguita sa Sofia Renna (Circolo Surf Torbole) (10-2-3), seconda terza Medea Marisa Falcioni (SEF Stamura) (5-4-4).

iQFOiL maschile (28 atleti) (dopo 3 prove) – In testa Federico Allan Pilloni (YC Costa Smeralda) (1-1-3), secondo Luca Di Tomassi (Fiamme Gialle) (1-1-23), terzo degli italiani Cristian Sciacca (CS Torbole).

Nel pomeriggio il megaschermo sul palco del FIV Village ha trasmesso le dirette da Barcellona delle regate di Luna Rossa Prada Pirelli per la Louis Vuitton Cup.

Intanto, domani, venerdì 27 settembre alle 10 sul palco del FIVillage saranno consegnate le pettorine del campionato ai primi tre delle classifiche: gialla al primo, blu al secondo e rossa al terzo di ciascuna classe.

LA CERIMONIA DI APERTURA DI IERI

La Cerimonia di Inaugurazione del 25 settembre è stata caratterizzata dagli emozionanti momenti del Giuramento dell’Atleta, dell’Allenatore e del Giudice, con in sottofondo l’Inno di Mameli. Presenti i 300 atleti e atlete che si daranno battaglia fino a domenica 29 a bordo delle loro imbarcazioni. Tra loro, anche 8 atleti olimpici, alcuni iridati.

Francesco Ettorre, Presidente Federazione Italiana Vela.

“Arriviamo a questo Campionato Italiano Classi Olimpiche 2024 Edison Next con l’orgoglio e l’entusiasmo di una nazione che ha appena conquistato due medaglie d’oro alle Olimpiadi. I successi rappresentano il culmine di un percorso di crescita costante per la vela italiana, che oggi si conferma tra le eccellenze mondiali. Questo CICO è l’occasione per continuare a scrivere pagine importanti della nostra storia sportiva, in una terra come la Sardegna, da sempre culla di talenti e teatro di grandi eventi. Ringrazio le istituzioni e i nostri Affiliati, il Windsurfing Club Cagliari e la Lega Navale Italiana di Cagliari che hanno permesso di poterci sentire ancora una volta a casa. Un ringraziamento particolare va alla Regione Sardegna con la quale abbiamo intrapreso un percorso di penetrazione del nostro sport: la Sardinia Sailing Cup nata lo scorso anno quale contenitore di regate e appuntamenti permette alla Vela di crescere e porre basi solide al nostro sport.”



Corrado Fara, Presidente III Zona FIV.

“È con grande orgoglio che diamo il benvenuto a tutti i partecipanti qui a Cagliari per il Campionato Italiano Classi Olimpiche 2024 Edison Next. Il Poetto, con il FIVillage, è il cuore pulsante di questa manifestazione, che vede oltre 300 atleti provenienti da tutta Italia con anche rappresentanti di più di 10 nazioni: si sfideranno in nove discipline olimpiche. Un pensiero speciale va a Marta Maggetti, orgoglio della Sardegna per il suo oro olimpico, e alla forte connessione tra la nostra terra e il mare. Mi preme inoltre sottolineare la presenza delle classi Para Sailing, un segno dell’impegno della FIV per l’inclusione. Ringrazio il Presidente Ettorre, il cui legame con la Sardegna è evidente dalla sua presenza oggi. Auguro a tutti buon vento!”

Mirco Babini, coordinatore Sardinia Sailing Cup. “Il Campionato Italiano Classi Olimpiche – Edison Next 2024 apre ufficialmente la serie di eventi di portata internazionale che faranno di Cagliari la capitale della Vela per un mese: dopo il Sardina Gran Slam- Kitefoil World Series ad inizio ottobre, ospiteremo il Campionato Europeo Windsurf IQ Foil e dalla Coppa del Mondo WingFoil, riconosciuta da World Sailing come Evento Speciale. Ci sarà poi il Trofeo Internazionale dell’Accademia Foiling Federale FIV con il coinvolgimento degli Waszp Foil.”

Il Campionato Italiano Classi Olimpiche – Edison Next 2024 è il più importante tra le regate della Federazione Italiana Vela e rientra tra gli eventi del Sardinia Sailing Cup, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio.

Com. Stam. + foto FIV