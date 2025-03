Grande prova per Naska alla Michelin 12H Mugello lo scorso weekend     e tutti pronti per tornare il 28, 29 e 30 marzo per nuove sfide sul circuito toscano

Un importante test con la Lotus Emira GT4 per i 4 piloti PB Racing lo scorso weekend e già di nuovo in pista per il primo FX Racing weekend dove Alberto Naska sarà impegnato nella Lotus Cup Italia, nel campionato italiano Legends Car ed eccezionalmente nella X-GT4 italiana.

La Michelin 12H del Mugello è stata un’esperienza intensa, vista l’ampia gamma di condizioni metereologiche incontrate, ed un grandissimo banco di prova per la Lotus Emira GT4 al suo esordio. Heroes Valley e PB Racing guardano con soddisfazione al lavoro fatto dai quattro piloti impegnati: Massimo Abbati, Stefano D’Aste, Alberto Naska e Massimiliano Schiavone e soprattutto al prontissimo e fondamentale supporto dei meccanici, protagonisti efficienti nelle difficoltà. Una gara in cui non si è cercato il risultato, ma la crescita: dove gli errori di gioventù hanno iniziato a tracciare il loro insegnamento. La Lotus Emira GT4 #426 parte nella Race Part 1 in quindicesima fila, conclude 128 giri con due possibilmente invalidanti rotture, ma ogni ostacolo è anche una sfida e chiude la Race Part 2 con 237 giri completati e non è mancata la soddisfazione di essere in testa tra le GT4 nella seconda ora della prima parte di gara. Per i vari intoppi la Lotus è uscita sì dalla competizione, ma è rimasta in gara: Heroes Valley non può che condividere l’emozione di Naska nella guida della Lotus Emira GT4, nel far parte del team PB Racing e nell’avere Stefano D’Aste come riferimento ed altri due piloti di rilievo come compagni.

Con questo carico di energia Heroes Valley, Alberto Naska e PB Racing sono pronti per scendere nuovamente sulla pista del Mugello il prossimo fine settimana nel primo FX Racing weekend. Naska, content creator e pilota “multitasking”, correrà in pista come preannunciato nella prima data della Lotus Cup Italia, nel campionato Legends Car italiano e per questo inizio nella XGT4 in coppia con Maurizio Copetti. Il programma è fitto: sabato 29 marzo alle ore 9.00 le qualifiche Legends Car , seguite da quelle XGT4, alle 10 qualifiche e super-pole Lotus Cup Italia. Alle ore 12.30 gara 1 Legends Car Italia; 14.25 Lotus Cup Italia; 16.20 XGT4 Italy e alle ore 18 gara 2 di Legends Car Italia. Domenica 30 marzo alle ore 13.35 X-GT4 Italy, con l’emozione della possibilità di entrare in griglia e vedere da vicino auto e piloti. Alle ore 15.30 gara 2 di Lotus Cup Italia e alle 16.50 gara 3 delle Legends’.

Heroes Valley vi aspetta, in pista e sui canali dedicati, per questo primo weekend pieno di gare ed emozioni!

