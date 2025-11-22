Grande sfida tra Loubet e Tidemand nella neve di Tandalò

Dopo la prima giornata i due ex campioni del mondo WRC2 si scambiano i favori ripetutamente in condizioni molto particolari a causa della nevicata scesa durante la notte.

Dopo tre prove il corso è avanti per appena 15 decimi sul pilota svedese. Valentino Ledda al terzo posto virtuale. Simone Firenze comanda tra i kart-cross del Trofeo d’Italia. Domani altre due salite prima del “Manscione” per il titolo di Re di Tandalò.

Buddusò (SS), 22 novembre 2025 – La prima giornata della 9^ Cronoscalata su Terra di Tandalò ha segnato un momento storico per l’evento organizzato da Tandalò Motorsport e drivEvent Adventure. Mai prima d’ora la manifestazione si era corsa in condizioni così estreme, con una coltre bianca caduta durante la notte e ad intervalli regolari anche durante la giornata in grado di colorare i 5 chilometri del tracciato di una inaspettata aura invernale che ha innalzato prepotentemente il livello tecnico della corsa valida anche come TER Promo Event.

In questo contesto la sfida che ha tenuto tutti con gli occhi incollati alle classifiche è stata quella tra il corso Pierre-Louis Loubet e lo svedese Pontus Tidemand. Al termine delle tre prove di oggi, è stato il figlio d’arte ex campione del mondo WRC2 2019, navigato da Jean-François Mancini su Toyota GR Yaris Rally2, a chiudere al comando dopo aver segnato il miglior tempo in due delle tre ascese. Secondo momentaneamente lo svedese, campione WRC2 2017, con la Skoda Fabia RS Rally2 sempre preparata da Delta Rally. Dopo aver siglato il miglior tempo sulla PS1, Tidemand navigato da David Olsson ha perso qualche centesimo di troppo ma si prepara per un assalto alla leadership nella giornata di domani.

Colori italiani, e sardi, rappresentati con orgoglio dal driver di Burgos Valentino Ledda, giovane inserito nella rosa di ACI Team Italia, che al debutto con la Skoda Fabia RS Rally2, sempre preparata da Delta Rally, è terzo a 9.5 secondi. Ledda, affiancato da Claudio Mele, dopo una prima manche più accorta ha tirato fuori gli artigli nelle altre due ascese odierne, arrivando vicinissimo ai piloti ex WRC dimostrando passo e competenza.

Quarta piazza provvisoria per Henning e Maud Solberg, sempre su GR Yaris Rally2, staccati di 12.6. Il norvegese ha subito il passo di Ledda sulle prime due ascese, migliorando molto nella terza ripetizione che gli ha permesso di avvicinare sensibilmente il pilota italiano. Subito dietro Alberto Battistolli e Simone Scattolin, al quinto posto, staccati di 15.6 con la Skoda Fabia RS Rally2 che condividono con Tidemand-Olsson. Lo spagnolo Antonio Lence Lopez è il migliore tra i kart-cross della competizione atipica e sperimentale con lo Yacar, staccato di 1.2 secondi da Battistolli.

A proposito di kart-cross è davvero interessante il confronto per il Trofeo d’Italia, dove partecipano tutti i piloti più esperti di velocità su terra d’Italia. Dopo tre manches al fulmicotone è davanti il pluricampione italiano su ghiaccio Simone Firenze, che è riuscito ad esprimersi al meglio anche nelle condizioni di scarsa aderenza e visibilità di questa mattina. “El Diablo” come lo si chiama nell’ambiente, ha siglato tre scratches con il suo GMN e comanda con oltre 4 secondi di margine sul buddusoino Quirico Fundoni, su Yacar, che era stato autore della prestazione di riferimento in shakedown e che come sempre punta in alto nella gara di casa per antonomasia. Fundoni precede un altro funambolo dal piede pesante, il piacentino Christian Tiramani, staccato di poco più di 8 secondi con il suo Planet. Molto bene il quindicenne di Benetutti (Sassari) Bernardo Bitti, attualmente quarto e appena davanti al pilota nuorese Lorenzo Ruiu, sempre su Yacar. Tra i due ci sono solamente 2 decimi di secondo.

La 9^ Cronoscalata di Tandalò proseguirà domani, con le altre due ascese in programma alle 8:00 ed alle 11:00 che concluderanno la gara prima dell’atteso “Manscione”, ultima salita che decreterà il Re di Tandalò 2025, in programma alle 14:30. La cerimonia di premiazione, sempre al Villaggio Tandalò, è in programma alle 15:45.

Com. Stam.