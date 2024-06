Grande successo a Desenzano del Garda per i FISU World University Championship Sailing 2024

L’Italia Universitaria, in gara con due equipaggi, termina la competizione con un secondo ed un quinto posto. Il titolo mondiale va alla Francia.

Si sono conclusi i Campionati Mondiali Universitari di Vela organizzati a Desenzano del Garda dal Club Fraglia Vela in collaborazione con FISU, CONI, FIV, FederCUSI e CUS Brescia. L’Italia ha ospitato questo evento per la terza volta dopo le edizioni di Rimini 2004 e Trentino 2014.

Ottimi risultati per l’Italia Universitaria in gara con due equipaggi per un totale di 10 studenti-atleti capitanati dal Capo Delegazione FederCUSI Giovanni Ippolito e dal tecnico FIV Daniel Loperfido. Splendido secondo posto per l’equipaggio Italia 2 formato da Martina Giusti (Ingegneria Civile ed Industriale – Università “La Sapienza” di Roma), Ludovica Msellati D’Emilio (Operatore Giuridico d’Impresa – Università dell’Aquila), Alfonso Palumbo (Ingegneria dei Sistemi Medicali – Politecnico di Bari), Silvia Speri (Scienze Motorie – Università Telematica Pegaso) e Edoardo Valletta (Ingegneria dei Materiali e Nanotecnologie – Politecnico di Milano). La Francia termina in prima posizione conquistando la medaglia d’oro, mentre chiude il podio Singapore con la medaglia di bronzo.

Entusiasta del risultato Ludovica Msellato D’Emilio alla sua seconda partecipazione dopo le Universiadi di Napoli 2019 “Sono alla mia seconda partecipazione di gare mondiali universitarie dopo Napoli 2019. Desenzano è stata una location davvero piacevole per vivere un evento come questo, e qui ho avuto l’occasione di conoscere molti equipaggi provenienti da tutto il mondo. Le regate sono andate bene nonostante le condizioni meteo-marine difficili; il nostro team è sempre rimasto molto unito e compatto e questo ha fatto la differenza per conquistare il secondo posto finale. Ringrazio la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza che mi ha permesso di poter partecipare a quest’evento in virtù della Convenzione con l’Università dell’Aquila.”

Quarto posto per il Canada 2 seguito dall’equipaggio Italia 1 formato da Alessandro Archetti (Economia – Università Bocconi), Nike Biza (Economia – Università di Bergamo), Matteo Maifredi (Ingegneria – Università di Brescia), Francesco Pietro Tira (Logimaster – Università di Verona), Elisa Ziletti (Economia e Azienda Digitale – Università di Brescia).

Grande soddisfazione per il Comitato Organizzatore e per il suo Presidente Stefano Loda: “È stata una settimana impegnativa per il nostro staff e per gli insostituibili volontari, ci siamo trovati di fronte all’organizzazione di un grande evento internazionale: siamo molto soddisfatti di come lo abbiamo gestito e della gioia che abbiamo visto sui volti dei partecipanti.”

L’evento si è concluso con la Cerimonia di Chiusura la sera del 9 giugno e con il tour guidato della città di Brescia la mattina del 10 giugno e aperto a tutte i partecipanti.

Desenzano 2024 è stato il quarto Mondiale Universitario a cui l’Italia Universitaria ha preso parte in questo anno dopo quelli di Ski Orienteering, Cross Country e Nuoto Pinnato. Il calendario delle prossime manifestazioni a cui gli studenti-atleti italiani saranno chiamati a partecipare rimane molto fitto fino al mese di settembre:

Mondiale Universitario FISU di Canottaggio 2024 – Rotterdam (Olanda) dal 4 al 6 Luglio – Delegazione italiana formata da 46 studenti-atleti e 5 officials

– (Olanda) dal 4 al 6 Luglio – Delegazione italiana formata da e 5 officials Mondiale Universitario FISU di Orienteering 2024 – Bansko (Bulgaria) dal 1 al 5 Agosto – Delegazione italiana formata da 4 studenti-atleti e 1 official

– (Bulgaria) dal 1 al 5 Agosto – Delegazione italiana formata da e 1 official Mondiale Universitario FISU di Pentathlon Moderno 2024 – Kaunas (Lituania) dal 21 al 25 Agosto – Delegazione italiana formata da 8 studenti-atleti e 2 officials

– (Lituania) dal 21 al 25 Agosto – Delegazione italiana formata da e 2 officials Mondiale Universitario FISU di Golf 2024 – Kuortane-Seinäjoki (Finlandia) dal 27 al 30 Agosto – Delegazione italiana formata da 6 studenti-atleti e 2 officials

– (Finlandia) dal 27 al 30 Agosto – Delegazione italiana formata da e 2 officials Mondiale Universitario FISU di Triathlon 2024 – Gdansk (Polonia) dal 30 al 31 Agosto – Delegazione italiana formata da 6 studenti-atleti e 3 officials

Foto di: Andrea Dell’Ora e Matteo Rocca

Com. Stam. + foto