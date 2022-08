Grande successo a Ventimiglia di Sicilia per ” Milonga del cielo Tour” con Petrotto e Di Rosalia

Grande successo di pubblico venerdì, 19 Agosto alle 21.30 all’ Anfiteatro di Ventimiglia di Sicilia e lunghi applausi per

” Milonga del cielo Tour” con cui la BachStringOrchestra diretta magistralmente dal Maestro Michele La Cagnina ha accompagnato il Prof Salvatore Petrotto in un viaggio incredibile con momenti intensi e tratti di musica classica rock e Musical​ , un concerto che ha​ proposto in un apertura il Nocturne di Rolf Løvland,​ con Il violoncellista Salvatore Clemente e la ballerina di danza orientale Claudia Piraino in​ arte Farida, in una Performance unica​ in Italia​

a seguire A Flat, Getting To Know you , un concerto pieno di emozioni ,dal tema” Nuovo Cinema Paradiso” eseguito dai Maestri Antonio Di Rosalia alla chitarra e Paolo Avvento al contrabbasso, La vita e’ bella e Gabriel’s Oboe suonato da Petrotto per chiudere con il singolo Milonga del cielo musica di Antonio Di Rosalia ,testo di Serena Visconti e Roundtable Rival coinvolgendo il pubblico presente.

Il violino, la voce soave del Prof. Petrotto la bravura dei musicisti hanno coinvolto i presenti fino a chiusura concerto in cui hanno seguito​ due Bis. a richiesta il singolo “Milonga del cielo” e Libertango .

Petrotto: La musica, il canto e la danza si fanno portavoce, col loro linguaggio universale, di un messaggio di pace e di speranza, un messaggio che ha​ lo scopo di portare lo spettatore, attraverso un viaggio musicale inebriante e ipnotico, a​ dimenticare le problematiche del quotidiano”

La serata e’ stata presentata da Maria Rosa Caldarella con i ringraziamenti del Sindaco Antonio Rini ,

l’ Assessore allo spetttacolo Antonietta Sparacio e tutta l’ Amministrazione Comunale

