Grande successo al Piccolo Parco urbano di Bagheria, con Corona tanta energia e la musica dance degli anni ‘90

E una notte magica lo è stata davvero. Un evento che non si dimenticherà facilmente, che ha fatto riassaporare il gusto di divertirsi come si faceva in quei meravigliosi, nostalgici anni ’90.

La serata, organizzata sabato scorso da I Quaranta che ballano 90, al Piccolo Parco urbano di Bagheria, è stato un grande successo. Sul palco la star internazionale Corona, icona della musica dance, ha fatto impazzire i quasi 2 mila del pubblico. A scaldare i motori, in attesa della special guest, i dj Claudia Giannettino, Giampaolo Nuccio e Sasà Taibi, con le percussioni di Alex Durante e le coreografie di Claudio D’amore e il suo corpo di ballo Cuban Accademy. Sulle note di Baby Baby, Try Me Oute Don’t Wanna Be a Star e The Rhythm of tht Night,il Parco urbano è esploso di energia. Tutti a ballare, sotto le stelle, in un’atmosfera di gran divertimento e puro spettacolo. La serata, in partnership con Re/Max Master Home, è stata trasmessa in diretta su Rta – Radio Tivù Azzurra e in diretta nazionale su Radio Studio Più. E godendosi ancora la soddisfazione del meritato successo, i Quaranta che ballano 90 si concentrano ora sulle prossime tappe. Tutti i dettagli sulla pagina Facebook I Quaranta che ballano 90.

Com. Stam./foto