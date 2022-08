Grande successo al Teatro Arena Zappalà de “L’aria del continente”

Negli anni abbiamo assistito, molte volte, a teatro e al cinema, alla celebre “L’aria del Continente” di Nino Martoglio, ambientata negli anni ’30, rappresentata da ottimi attori e caratteristi ma, certamente, non è stato da meno lo spettacolo messo in scena dalla Compagnia di Vito Zappalà a Mondello con altrettanti bravissimi protagonisti:

Vito Zappalà (Don Cola), Graziella Zappalà (Filomena), Calogero Spina (Don Lucinu), Sara Mercadante (Clementina), Michelino (Igor Buscemi), Francesco Italia (il Delegato), Christian Ferla (Orazio, il facchino), Elena Sparacino (Milla Milord soubrette) e la giovanissima, vera rivelazione, Cinzia Zisa. Quest’ultima, nel ruolo di Donna Marastella ha particolarmente galvanizzato l’attenzione dei numerosi spettatori per la sua grinta recitativa e una espressività dei gesti specie nelle scene in cui scopre la relazione di Don Cola con Milla Milord, signora conosciuta a Roma (dove si era recato per un intervento d’appendicite) e alla fine, la donna, creduta soubrette continentale, in realtà si rileverà essere una piccola meretrice e, per giunta, “sicilianissima di nascita”. Molte le scene spassose, impossibile da descrivere, in particolare, quella in cui Don Cola mima, con gran divertimento degli spettatori, l’intervento chirurgico subìto. Gran finale con tutti gli attori in scena, presente anche Teresa Zappalà che ha curato la Direzione Artistica, per i saluti e i ringraziamenti al numeroso pubblico intervenuto, tra fragorosi applausi e tanti “bravi, bravi”.

Franco Verruso