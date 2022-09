Grande successo ieri sera a Partanna al Castello Grifeo per la 1^ edizione del Premio 91028

Danila Di Stefano, Antonella Bencivinni, Domenico De Gennaro, Antonietta Conte, Antonello Mangogna, Vito Zarzana.

Sono queste le ‘Eccellenze’ della 1^ edizione del ‘Premio 91028’ che si è svolta ieri sera al Castello Grifeo di Partanna, per onorare chi, attraverso il proprio lavoro e la propria attività imprenditoriale, associativa, culturale, ha contribuito in maniera significativa a portare in auge il nome della città. La manifestazione è stata organizzata dall’Associazione Culturale ‘Ciuri’, presieduta da Filippo Peralta, in collaborazione con la rivista culturale on line Loft Cultura, e con il patrocinio del Comune di Partanna, dell’Assessorato regionale al Turismo e dell’Unione dei Comuni del Belice. Una serata ricca di emozioni, arricchita dalle performances musicali della giovane marsalese Viviana Angileri, vincitrice di alcuni festival canori della provincia ma notata già in ambito artistico nazionale, e del duo composto dai violinisti Gianni e Manuel Burriesci, di 13 e 14 anni, talenti assoluti con un curriculum ricco di successi.

A premiare le Eccellenze partannesi sono stati il sindaco, Nicolò Catania, gli assessori della Giunta, Angelo Bulgarello, Noemi Maggio, Antonino Zinnanti e Santo Corrente, e il presidente del Consiglio Comunale Massimo Cangemi. Nell’ambito della serata è intervenuta anche Valeria Li Vigni, già alla guida della Soprintendenza del mare della Regione siciliana, e ancor prima di Palazzo Riso, per tracciare un ricordo dell’indimenticato Sebastiano Tusa, che aveva con la città di Partanna – sede della Fondazione Tusa – un legame particolare. E dalle scuderie del Castello Grifeo, ieri sera, è stata lanciata dal sindaco la proposta di conferire anche a Valeria Li Vigni, come fatto con Sebastiano Tusa lo scorso anno, la cittadinanza onoraria. Un momento di grande impatto emotivo, applaudito da tutti i presenti in sala.

“Questo è un Premio che gratifica quanti si sono spesi nel tempo con abnegazione per la migliore visibilità della nostra città – ha detto il sindaco, Nicolò Catania – e che funge anche da esempio per tutti e per i giovani, in particolare. Premiare le professionalità e valorizzare le competenze è un’azione in cui crediamo, da sempre”.

Soddisfatto il presidente dell’Associazione ‘Ciuri’, che dal 2015 porta avanti l’iniziativa di premiare le eccellenze del territorio e che nel tempo ha organizzato il Premio a Marsala, a Favignana e a Paceco, in sinergia con le istituzioni.

Questi, in sintesi, i profili dei premiati:

Danila Di Stefano

Si occupa di definire strategia e azioni a medio lungo termine per la crescita aziendale. Vanta una collaborazione con l’Università degli studi di Palermo-Dipartimento di Ingegneria per attività di Ricerca avente per oggetto l’analisi delle prestazioni energetiche degli edifici ed è vincitrice del Premio WOMAN VALUE COMPANY 2022: riconoscimento nato per iniziativa della Fondazione Marisa Bellisario e del Gruppo Intesa Sanpaolo riservato alle PMI che si distinguono per le concrete e innovative strategie e politiche di inclusione, partecipazione, promozione e conciliazione per potenziare il contributo femminile in Azienda. E’, inoltre, finalista del Premio MARISA BELLISARIO-DONNE CHE FANNO LA DIFFERENZA 2022. Amministra e rappresenta la DRET PROJECT, Società di ingegneria S.R.L., che opera in tutta Italia e fornisce una gamma di servizi ad elevato contenuto tecnico e integrati per lo sviluppo delle attività di consulenza, progettazione preliminare ed esecutiva, direzione lavori, collaudi e gestione dei processi in ogni loro fase.

Antonella Bencivinni

Magistrato Ordinario presso la IX Sezione penale del Tribunale di Roma. Laureata in Giurisprudenza presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma con una tesi in diritto amministrativo ha conseguito l’abilitazione professionale per l’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Palermo nel 2008 ed è avvocato specializzato in diritto civile e amministrativo. Ha frequentato la Scuola Superiore delle Amministrazioni Pubbliche Locali, nel 2009, dopo essere risultata vincitrice del III Corso-concorso per l’iscrizione all’albo dei Segretari comunali e provinciali. Nella qualità di magistrato ordinario ha esercitato funzione alla CORTE D’APPELLO DI ROMA – TRIBUNALE DI ROMA, alla CORTE D’APPELLO DI FIRENZE – TRIBUNALE DI PISA- SEZIONE PENALE e ha svolto, in qualità di relatore, corsi di aggiornamento organizzati dalla Camera Penale di Pisa in tema di patteggiamento. Dal 2016 ad oggi è Giudice del dibattimento penale, con specializzazione in materia di colpa professionale e di criminalità economica.

Domenico De Gennaro

E’ specializzato in Chirurgia Oncologica ed è titolare di numerosi lavori scientifici pubblicati nelle varie riviste specializzate durante il periodo universitario. Esercita la sua attività di medico di base a Partanna dove vive da più decenni e dove è stato pure consigliere comunale, assessore ed esperto del sindaco per la cultura. A Partanna ha svolto opera di recupero di numerose opere d’arte, e pubblicato numerose tesi di laurea sulla città che ha curato. E’ autore del volume “Partanna Medioevale e le sue tracce”. Sotto il suo assessorato è stato inaugurato il Castello Grifeo il 28 dicembre del 2008. Sfruttando il canale social Facebook ha raccolto fondi, tra i suoi concittadini di origine, per il restauro di una pregevole statua artistica del 1500 del paese natale abbandonata nei magazzini della Chiesa Madre di Cropalati, rappresentante l’Assunzione della Vergine.

Antonietta Conte

Da Partanna a Torino alla California: nominata da Forbes tra i 30 under 30 Europe del 2021, ha studiato Ingegneria aerospaziale presso il Politecnico di Torino, dove si è occupata di propulsione a razzo. Vanta un’esperienza all’Esa e oggi vive a Pasadena in California dove è affiliata di ricerca presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA e conduce studi sulle reazioni chimiche necessarie al funzionamento dei razzi e la loro interazione con i veicoli spaziali. Una fulgida carriera che l’ha portata a essere inserita nella lista degli under 30 di Forbes, per la categoria scienza & salute.

Antonello Mangogna

Progettista di equipaggiamenti avionici, sviluppa le proprie competenze partecipando ai maggiori Programmi della Difesa Europea. Si è occupato dello sviluppo dei Business collaborativi in ambito europeo, sviluppando progetti internazionali nell’ambito della collaborazione promossa dalla Commissione Europea. E’ stato responsabile della Linea di Business Land & Battlefield Systems (c.d. Grandi Sistemi) è si occupato di Sistemi per la Difesa Terrestre e Sorveglianza dei Porti e delle Coste Sede di Roma con articolazioni a Taranto e Genova. Dall’aprile 2021 ad oggi è Amministratore Delegato di EuroMIDS SAS, Societá con sede a Parigi attiva nel Settore Aerospace & Defence.

Vito ZarzanaDirigente scolastico dal 2005 al 2014, è attualmente in quiescenza. Docente, è Socio Promotore ed è stato Presidente della sede di Partanna e Componente del coordinamento regionale della Sicilia dell’associazione Archeoclub d’Italia dal 1985 al 2007 oltre che Presidente dell’Associazione “Pro Loco” Partanna dal 1984 al 1986. E’ Ispettore Onorario della Regione Siciliana per i Beni Culturali della Città di Partanna e suoi contributi sono stati pubblicati nel testo “Sebastiano Tusa-L’uomo, lo studioso, l’archeologo” e nel catalogo della mostra “Sebastiano Tusa, una vita per la cultura”. Nel 2021 ha pubblicato la guida “Itinerari culturali preistorici nella valle del Belice”. Nel 2019 gli è stato assegnato dall’Associazione Artistica “Il Sipario”, durante il XXII Premio Nazionale di Poesia Città di Partanna, il “Premio Barbera” per la passione e l’impegno nelle attività sociali e culturali.

