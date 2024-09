Grande successo per il primo dei due weekend della Sagra del Pesce con il format artistico “Corte di Menelao” a Peschiera Borromeo

Registrata un’elevata affluenza. La festa proseguirà venerdì, sabato e domenica (27, 28, 29 settembre) con succulenti piatti a base di pesce, artisti di strada, spettacoli e concerti

Peschiera Borromeo, 23 settembre 2024 – La Sagra del Pesce di Peschiera Borromeo ha esordito con numeri da record nel primo weekend, richiamando migliaia di persone per le prelibatezze a base di pesce e per gli spettacoli e artisti della “Corte di Menelao”. La prima parte dell’evento, che ha avuto luogo dal 20 al 22 settembre presso il Parco Borromeo (via Filzi/via Matteotti), ha saputo coniugare sapori autentici e intrattenimento di alto livello, creando un’atmosfera conviviale e festosa. Grande attenzione è stata riservata anche a un centinaio di persone in difficoltà economiche, omaggiate di un pasto gratuito. Ora, con grande attesa, ci si prepara al secondo weekend (27, 28 e 29 settembre), che si preannuncia altrettanto ricco di eventi e di pubblico.

La manifestazione culinaria, che celebra i sapori del mare, ha riunito centinaia di famiglie, gruppi di amici e coppie attorno ai lunghi tavoli allestiti in una tensostruttura (con oltre 1000 posti a sedere al coperto) e permesso loro di gustare piatti deliziosi come fritto misto, linguine alle vongole, moscardini alla diavola, risotto allo scoglio, impepata di cozze, pesce spada alla marinara, vini, snack e bibite. L’atmosfera è stata resa ancora più speciale dalla partecipazione di artisti di strada, trampolieri, mangiafuoco, maghi e fachiri, che hanno dato vita a uno spettacolo continuo, coinvolgendo adulti e bambini.

Grande successo ha riscosso anche il format “Corte di Menelao”, che ha arricchito la sagra con momenti di cabaret, magia e musica dal vivo. Venerdì 20 settembre, il comico Gianni Astone ha intrattenuto il pubblico con il suo spettacolo di cabaret, strappando applausi e risate. Sabato 21, i “Sopravvissuti e Sopravviventi”, tribute band di Luciano Ligabue, hanno scaldato l’atmosfera con una performance rock energica, che ha coinvolto e fatto cantare i presenti. Domenica 22, il mago Zio Potter ha lasciato tutti a bocca aperta con un’esibizione di magia e illusionismo, dedicata in particolare alle famiglie.

Il secondo weekend della sagra promette altre grandi emozioni. Venerdì 27 settembre, sarà il turno del cabarettista Roberto De Marchi, già noto al pubblico per la sua partecipazione a “Colorado Café” e per il suo record per lo spettacolo più lungo mai realizzato. Sabato 28, i “Queen Vision” renderanno omaggio ai Queen, portando sul palco l’energia iconica di Freddie Mercury e dei suoi compagni, mentre domenica 29 settembre Eta Beta stupirà grandi e piccoli con la sua micromagia e abilità nella scultura di palloncini.

La Sagra del Pesce, organizzata da Alessandro Fico e dal team de La Loggia, si distingue non solo per il suo carattere popolare, ma anche per la qualità dei piatti offerti. Una brigata di cucina composta da professionisti ha curato ogni dettaglio, selezionando materie prime d’eccellenza per garantire un’esperienza culinaria unica. «La Sagra del Pesce – dichiara Alessandro Fico – è un’occasione speciale per far conoscere i sapori autentici del mare in un contesto di festa e condivisione, dove ogni piatto è preparato con cura e passione».

L’ingresso alla sagra e agli spettacoli è completamente gratuito per tutti coloro che consumano i loro pasti in loco. Gli orari di apertura sono: venerdì sera, sabato e domenica sia a pranzo (dalle 12:00 alle 15:00) che a cena (dalle 19:00 alle 24:00). È consigliata la prenotazione tramite il sito ufficiale https://sagra-del-pesce.it/. Per informazioni, scrivere su WhatsApp al numero 389.0265550. Inoltre, per chi preferisse, è sempre disponibile il servizio d’asporto.