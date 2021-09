Presentato al Marina Palace Hotel & Congress Hall, in via Provinciale, 1, a Aci Castello il libro di Placido Amadio, ‘Il mio pensiero a colori’, edito dalla Carthago. Una sala gremita di amici, professionisti, pazienti che hanno testimoniato con la loro presenza il valore di Placido Amadio come uomo, medico e poeta.

Una presentazione che ha sconvolto i canoni soliti di questi eventi. Infatti, gli intervenuti si sono affrettati a acquistare il libro per ricevere una dedica un pensiero da parte dell’autore. Quest’ultimo, inoltre, ha deciso di evolvere il ricavato dei suoi diritti all’associazione “Rinascendo”.

‘Il mio pensiero a colori’ è una prima raccolta di poesie, un libro nato per caso, così come ama sottolineare l’autore. Al suo interno possiamo leggere il suo primo componimento realizzato all’età di 12 anni, versi scritti in età adolescenziale sino quelli più maturi redatti in età adulta. Il titolo del libro nasce perché secondo Amadio ‘La vita è fatta da 1000 sfaccettature, dall’amore, al dolore, alla sofferenza, alla gioia e bisogna cogliere sempre l’essenza di queste tensioni dell’anima e trasformarli nei colori che ci circondano, una ridda di sensazioni che si sublimano nella scrittura’. Continua Amadio sottolineando come molte volte “Riesce a trovare dentro di sé, attraverso i suoi moti dell’anima, una forza maggiore per stare vicino e aiutare i suoi pazienti e familiari, condividendo con loro il percorso difficile che stanno attraversando, non dimenticando che sono Uomini, persone agitate da paure e ansie”. Angela Leonardi, presidente e fondatrice dell’associazione ‘Rinascendo’ ha dato testimonianza con il suo intervento del modo di essere di Placido Amadio, “Un uomo, un oncologo che dimostra ogni giorno una grande capacità d’amore verso gli altri, verso chi soffre”. Dello stesso parere il giornalista Salvo La Rosa e l’attore Enrico Guarneri che lo hanno definito come un professionista disponibile e attento all’ascolto e come le sue poesie nascono e sono dettate dal cuore e dall’anima.

Due video messaggi sono stati proiettati durante l’evento. Uno di Piero Cassano, musicista e fondatore del gruppo dei Matia Bazar, che ha annunciato alla platea una nuova canzone, con musica scritta da lui e testo di Amadio. Il secondo, invece, dell’attore Fabio Costanzo, che ha letto due poesie, dedicate alle donne.

La responsabile editoriale della Carthago, Margherita Guglielmino, ha posto l’accento sulla delicatezza d’animo dell’autore, sull’importanza del ruolo femminile nella società e di come sia fondamentale educare i bambini, prima al rispetto dell’essere umano e poi, a quello delle donne. ‘In questo libro vi è la sostanza, data dai versi dell’autore, profondi, pieni di magia e dall’altra la forma, data dalla copertina che esprime al massimo il titolo”. Anche il presidente della Carthago edizioni, Gaspare Edgardo Liggeri, ha sottolineato come Amadio attraverso le sue poesie riesce a esprimere tutto se stesso, svelando la sua anima. Continua Liggeri: “Non sempre la poesia nasce da paesaggi mediterranei, tramonti ma anche dalla forza, dalla guerra. È quel componimento che ha la capacità di emozionarci al di là delle parole che la compongono e Placido Amadio riesce perfettamente attraverso i suoi versi a esprimere le sue emozioni, riuscendo a emozionare chi legge”. Infine, Giuseppe Pennisi, amministratore Carthago ha annunciato alla platea che questo libro non solo verrà distribuito in tutta Italia, ma anche in Canada dove sarà tradotto in lingua inglese, in un polo universitario Cambridge.

Il prossimo traguardo di Placido Amadio sarà quello di scrivere un romanzo.

