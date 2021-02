Dal 1 gennaio al 31 gennaio migliaia di cittadini mussomelesi e non solo, hanno partecipato, attraverso l’app Wicontest, alla prima edizione di “Mussomeli Game Contest”, il gioco a quiz sul patrimonio artistico e culturale, le bellezze del territorio e le curiosità del suggestivo borgo siciliano.

Il progetto è stato presentato dall’Assessorato al Turismo del Comune di Mussomeli in collaborazione con la Regione Sicilia Assessorato Turismo Sport e Spettacolo

Oltre 11.000 visualizzazioni delle dirette Facebook e 60.000 persone raggiunte attraverso i post pubblicati sui social. Ogni giovedi’ centinaia gli spettatori del Live Quiz Show. Ben 7000 le sfide effettuate tra gli oltre 1000 iscritti al Contest. 28 GLOBAL QUIZ dedicati a specifici argomenti, che hanno spaziato dal suggestivo Castello ai quartieri, le vie e i palazzi, dalle opere dei tanti artisti alle confraternite, dagli eventi e le sagre ai proverbi, dalla vita del Santo Patrono alla storia delle Chiese, dai piatti e dolci tipici ai prodotti artigianali.

5 i LIVE QUIZ SHOW in diretta Streaming presentati da Laura Gambino. Al suo fianco ospiti illustri, nomi del calibro di Manlio Messina, Ass. al Turismo della Regione Sicilia, Giuseppe Catania – Sindaco di Mussomeli, il suo Vicesindaco Toti Tigrelli, continuando con lo scrittore Roberto Mistretta, gli attori Vincent Riotta e Adriana Tuzzeo e per concludere, alla finalissima hanno presenziato Dhebora Mirabelli, Pres. CONFAPI Sicilia e Riccardo Piparo, DJ e produttore discografico con il saluto speciale di Sebastiano Lo Conte, ’Ass.al Turismo del Comune di Mussomeli.

Per i vincitori naturalmente premi tutti made in “Mussomeli”:i “food box di Eccellenze Don Vito”, un set di “Cuimani oli” e un corso base di degustazione sensoriale.

Il titolo di vincitore della prima edizione di Mussomeli Game Contest, conclusasi con la FINALISSIMA del 31 gennaio, va a Sebastiano Mulè. In un’intervista racconta la sua esperienza: “Il Mussomeli Game contest è stata una piacevolissima scoperta che ha suscitato in tutti noi mussomelesi, e spero non solo, dapprima molta curiosità che si è praticamente subito trasformata in voglia di conoscere il più possibile la storia e moltissimi altri aspetti del nostro paese! Una bellissima iniziativa resa possibile dall’Amministrazione del nostro “Grande Sindaco” Giuseppe Catania che attraverso il gioco e il divertimento ha permesso a me e ai numerosi partecipanti di conoscere meglio il nostro amato “paesello”, paese che amo profondamente e che ha delle potenziali che purtroppo non sono state mai pienamente sfruttate tranne che negli ultimi anni e di questo non si può che dare merito all’attuale sindaco! E il Mussomeli game contest è stato un simpaticissimo modo per far conoscere sempre a piú persone Mussomeli e il suo territorio. Che dire… un mese di puro divertimento che ci ha stimolati a fare sempre meglio nei quiz per battere magari un amico o un familiare creando quella sana competitività che fa sempre bene e anche, perché negarlo, per “accaparrarsi” i premi messi in palio e cioè delle eccellenze culinarie di cui tutti andiamo fieri! Essere il vincitore del contest è motivo di grande orgoglio per me… mi ha dato la conferma di essere un “mussomelese DOC”. Conoscenza ma anche una bella dose di fortuna: tutti i partecipanti avrebbero meritato di vincere perché quello che ci accomuna è l’amore verso il nostro paese. Alla fine a vincere è stata Mussomeli e tutti i mussomelesi senza dimenticare anche i tantissimi partecipanti non mussomelesi che magari, grazie al contest, si sono innamorati dei luoghi e che verranno presto a trovarci!”

Con uno stacco di soli 10 punti, Simona Russo è arrivata al secondo posto e ci dice: “Sono stata felicissima di aver partecipato al contest e di aver sfiorato la vittoria. È davvero un’iniziativa molto bella che mi ha coinvolto subito (e a mia volta ho coinvolto anche i miei figli che si sono appassionati tanto), ho imparato cose nuove riguardanti il mio paese e rispolverato qualche nozione che già avevo. Il terzo posto va ad Alessandro Leonardi che dichiara: “Il game contest è stato molto divertente e formativo. Mi ha permesso di ampliare le mie conoscenze di questo magnifico Borgo, facendomi appassionare alla lettura di documenti riguardanti gli artisti e le opere presenti nella cittadina”.



Dunque un’esperienza indimenticabile e unica per tutti coloro che giocando e divertendosi, hanno scoperto, imparato e apprezzato quanto il borgo di Mussomeli ha da offrire ai suoi cittadini e soprattutto ai turisti.

La sfida su Mussomeli continua con nuove e avvincenti domande nel game contest “Scopri l’Italia”.

Non resta allora che scoprire l’Italia attraverso l’app Wicontes!

Com. Stam.