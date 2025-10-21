Grande successo per la prima edizione di Spiaggia in Movimento

“Il 17 ottobre 2025 è stata una giornata straordinaria. Hanno vinto tutti: il territorio, la natura, la spiaggia, le scuole, gli studenti, i docenti, la città e tutte le persone che credono ancora in una società fondata su valori, solidarietà, rispetto e futuro.

In quella giornata si è realizzata, simbolicamente e concretamente, una svolta per la Costa Sud di Palermo. Vedere la spiaggia di Romagnolo pulita, attrezzata, spianata e finalmente vissuta da centinaia di giovani che praticavano sport, socializzavano e stavano insieme, è stato un momento di crescita e di speranza per tutta la città. Spiaggia in Movimento, evento organizzato dall’Associazione Studio36, è stato un successo enorme: una festa di partecipazione, energia e comunità. Hanno preso parte giovani, cittadini, istituzioni, associazioni sportive e artistiche, rappresentanti della società civile e tantissime scuole del territorio.

Centinaia gli studenti presenti, provenienti da:

l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “A. Volta”, il Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “Danilo Dolci”, il Liceo Scientifico Statale “Ernesto Basile”, l’Istituto Professionale “Pietro Piazza”, l’Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Di Vittorio”, la Scuola Elementare “Maneri-Ingrassia”, l’Istituto Comprensivo Statale “Nazario Sauro – R. Franchetti – F.S. Cavallari”, l’IC Don Milani e l’Istituto Superiore “Majorana”.

Durante la mattinata si sono svolte attività di beach volley, beach soccer, tiro con l’arco, danza di gruppo e laboratori informativi sulla salute del territorio.

Nel pomeriggio, invece, si sono susseguite numerose esibizioni sportive: taekwondo, pugilato, danza, calcio e karate, grazie alla partecipazione di tantissime associazioni.

Tra queste: MAREVIVO Sicilia, Progetto Sicilia, IRIS APS, Parrocchia San Giovanni Bosco, FCD Virtus Olimpia 2010, ASD Ciccio Galeoto, ASD Giant’s Club, ASD Atletico Sferracavallo, Delfini Palermo, Dynamyc Sport Center, Centro Studi Arte in Movimento, Scuola Danza Flashdance, Omina Sport, Centro Studi FM – L’Arte del Movimento, ANFI, ANCRI, A.S.D. Arcieri Grifoni di Sicilia, FITARCO, Gruppo Sportivo Don Orione, Polisportiva Little Club – Team Conti, Gala Sport Academy, Cuore che Vede ODV, e una delegazione del Palermo Calcio, che ha voluto portare la propria presenza simbolica a sostegno dell’iniziativa.

Un ringraziamento speciale va al Presidente dell’Associazione Studio36, Christian Carapezza, per l’impegno, la passione e la capacità di organizzare un progetto di così grande valore civico e sociale.

Abbiamo registrato oltre mille presenze, tra studenti, famiglie e cittadini. Un risultato che dimostra quanto Palermo abbia voglia di rinascere partendo proprio dal mare.

Ringrazio le istituzioni presenti, in particolare l’Assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Palermo Pietro Alongi, e i rappresentanti dell’Assessorato allo Sport e Turismo del Comune. È stato un evento bellissimo, che ha visto la partecipazione di tantissimi giovani, associazioni, studenti e cittadini del luogo. Tutti hanno vissuto la giornata con entusiasmo e spirito di comunità. Spiaggia in Movimento è la prova tangibile delle grandi potenzialità della Costa Sud.” Grazie al lavoro mio, del Comune di Palermo e dell’Amministrazione Lagalla, sono già stati approvati tre progetti fondamentali di bonifica e riqualificazione della Costa Sud: il Parco a Mare dello Sperone, il Porticciolo Bandita e il Lungomare Bandita.

Siamo in attesa che arrivi in Consiglio Comunale il quarto progetto, quello del Contratto di Fiume e di Costa. I primi due sono già stati aggiudicati tramite Invitalia, mentre il terzo è in fase di aggiudicazione.

Si tratta di interventi strategici che trasformeranno completamente i sette chilometri di Costa Sud, restituendoli ai cittadini di Palermo. Saranno un volano per turismo, sviluppo, occupazione, economia circolare e per il ritorno delle attività artigianali legate al mare, che negli anni sono scomparse.

Questa manifestazione è la dimostrazione concreta del nostro impegno un impegno che porto avanti da oltre quarant’anni, con passione e determinazione, per far tornare a splendere la Costa Sud e riconsegnarla, finalmente, ai palermitani.”

Lo dichiara il Presidente della VII Commissione consiliare Pasquale Terrani

Com. Stam.