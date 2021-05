Entra nel vivo il ricco programma che sta mettendo a fuoco la Sicilia delle tradizioni popolari Un avvio spumeggiante quello degli incontri di Sicilia Tour Leaders che ha registrato un notevole gradimento in occasione del primo appuntamento, grazie alla appassionata relazione di Giacomo Cuticchio.“

È stato un incontro formativo di eccellenza ma soprattutto emozionante – racconta Giancarlo Sotera, presidente Sicilia Tour Leaders – grazie di cuore alla Associazione figli d’arte Cuticchio e a Giacomo Cuticchio per avere accettato il nostro invito. È stato un viaggio tra storia, tradizione, valori che la famiglia Cuticchio da 50 anni porta in giro per il mondo”.

Il 12 maggio sarà la volta di Dino Il Fico Around Sicily – rappresentato dal duo Barbara Turibio e Chris Costanzo – un progetto che da ben tre anni attraversa in lungo e in largo l’Isola, raccontandola attraverso mille esperienze e storie.

Marito e moglie entrambi siciliani, hanno mollato il loro lavoro e la loro quotidianità per intraprendere un viaggio “fai da te” nell’Isola con l’obiettivo di creare una dettagliatissima guida di tutti i 391 comuni dell’Isola. La simpatica brigata è accompagnata dal gatto Pepito, dal cane Piff e da “Dino il Fico Around Sicily”, che è anche il nome all’intero progetto di Chris e Barbara.

Hanno visitato i primi 44 comuni – percorrendo migliaia di chilometri – e hanno già certificato decine di strutture, documentate sui loro canali social e sul loro sito.

“In ogni comune stiamo almeno una settimana – spiega Chris – cercando di incontrare la gente del luogo, diversa in ogni angolo di Sicilia, così da raccontarne la peculiare bellezza fatta di arte, cultura, leggende, paesaggi e natura in una terra spesso martoriata, ma che ha tanto da raccontare”.

Il 14 maggio toccherà a Lorenzo Mercurio con una relazione d’eccezione dal titolo “Il tempo rigenerato in Sicilia e le sue rappresentazioni simboliche: il Triskeles”.

Classe 1978, Lorenzo Mercurio è antropologo e documentarista. Ha fondato EsperienzaSicilia.it per raccontare la Sicilia con documentari esperienziali e attraverso le sue eccellenze territoriali. Grande amante della Sicilia, si è specializzato nella lettura simbolica del triskelés e nella storia medievale, moderna e contemporanea della sua terra. Lo affascinano le storie di mare e quelle legate in genere alla natura e alla storia della Sicilia. Le sue letture preferite riguardano autori come Luigi Natoli, Johann Wolfgang von Goethe, JuriJ Rytcheu, Herman Mellville, Ernest Hemingway, Robert Louis Stevenson, Jule Verne, Maxence Fermine. Ha scritto e pubblicato il romanzo “Una strada tra le onde”, edito dalla Wordmage nel 2016.

EsperienzaSicilia.it intende realizzare un archivio documentaristico sui beni culturali e ambientali in Sicilia, attraverso dei racconti video che ne illustrino l’interesse come beni comuni, appartenenti a tutti i siciliani.

