Un’estate di grandi eventi al Parco Villa Filippina: musica con Piovani, Sellerio e Riondino, in scena Scanzi e Travaglio. I comici Giraud e i Sansoni, il debutto di Una Marina di Libri

PALERMO – Dalla musica al cabaret passando per il teatro, gli aperitivi, i libri e i bambini. Entra nel vivo la programmazione di eventi del Parco Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18) con un cartellone estivo a partire dal mese di luglio che porterà in scena diversi grandi nomi del panorama nazionale e internazionale della cultura e dello spettacolo: Nicola Piovani, Olivia Sellerio, Davide Riondino (Castelbuono Classica), i giornalisti Andrea Scanzi e Marco Travaglio. Ancora i comici Gigi & Ross e Michaela Giraud. La stagione estiva di uno dei più importanti teatri della città, il Ditirammu, tanta musica con i migliori nomi del panorama artistico siciliano e il gran finale di “Una marina di libri”, che chiude la stagione a settembre.

Due palchi: quello grande che ospita fino a 600 persone e il palco piccolo, nell’area ristoro del Monsù, fino a 200 persone. In programma attività per bambini, visite e osservazioni al Planetario e Museo astronomico, aperitivi e musica live nell’area bistrot.

“Con grande entusiasmo ecco l’estate di Villa Filippina. Lo storico spazio verde dei palermitani nel cuore di Palermo ritrova in parte la sua natura, con un teatro di 600 posti a sedere (posti ridotti quest’anno causa pandemia) che ha ospitato negli anni precedenti, intense stagioni di teatro, cinema e cabaret. Quest’anno Villa Filippina si arricchisce di importanti collaborazioni come il Teatro Libero, il Ditirammu e Una marina di libri, per la prima volta. Oltre ai tanti nomi del panorama internazionale da luglio fino a settembre”, dichiara il presidente dell’associazione Urania, ente gestore di Villa Filippina, Marcello Barrale.

IL PROGRAMMA

Si comincia giovedì 1 luglio (fino a domenica 4 luglio) con il “Baby festival”, il salone dei bambini e della famiglia per dare informazioni, consigli e risposte ai genitori grazie ad un team di esperti ai non pochi dubbi che sorgono nel corso della gravidanza e nel periodo di crescita dei propri figli. Si parlerà di alimentazione, sessualità in gravidanza e post, cardiologia infantile e allattamento. E ancora di obesità, allergie e celiachia, autismo e bullismo.

Un evento a misura di bambino con decine di giochi e laboratori didattici e creativi gratuiti come danza, sport, passeggiate in pony e sfilate per una fascia di età 1-3 anni, e 4-12 anni. All’interno del Parco si può accedere all’area ristoro, allo spazio per il cambio pannolini e allattamento con scalda biberon. Gli orari: giovedì 1 e venerdì 2 luglio, dalle 16.00 alle 21.00. Sabato 3 e domenica 4 luglio, dalle 10.30 alle 21.00. Ingresso: 5 euro (una giornata), 8 euro (quattro giornate), gratis (bambini fino a 3 anni). Per informazioni: 331 7189910.

Venerdì 2 luglio alle 20.00 musica rockabilly con Jackie and his rockin’bands e aperitivo per una serata targata ModCafè. Lunedì 5 luglio alle 20.00 serata di musica blues con il chitarrista Ben Bivona e aperitivo. Sabato 10 luglio alle 20.00 ancora musica live con una serata dedicata ai The Cure e aperitivo targata ModCafè. Per info e prenotazioni sulle serate del ModCafè telefonare al 338 8956323 o 320 0878963.

Martedì 6 luglio alle 20.00 il primo dei tre appuntamenti di Sicilia Cabaret. I prossimi saranno il 15 e 20 luglio, 1 agosto. Giovedì 8 luglio alle 20.00 ritornano a Villa Filippina con nuovi ed esilaranti racconti “Maggiorenni e vaccinati” Marcello Mordino e Mario Caminita con lo spettacolo comico “L’insostenibile leggerezza dell’etere 2” (Biglietti acquistabili su https://www.parcoticket.it/events/linsostenibile-leggerezza-delletere-2-maggiorenni-e-vaccinati/). Giovedì 8 luglio pomeriggio la presentazione del libro “Il tempo dell’elefante”, del professore Leoluca Orlando, sindaco di Palermo.

Venerdì 9 luglio è la volta del primo appuntamento di “Indie festival”, a cura di Promofestival che a fine luglio porterà a Villa Filippina i grandi nomi del giornalismo italiano Andrea Scanzi con uno spettacolo sui Pink Floyd e Marco Travaglio. Il 9 luglio alle 21.30 è la volta dello spettacolo ironico e dissacrante sulla sessualità “ApPUNTI G”, con tre note attrici comiche di generazioni differenti, Alessandra Faiella, Rita Pelusio, Lucia Vasini e la giornalista del Corriere della Sera Livia Grossi preceduto alle 19.30 dal concerto della cantautrice palermitana Giulia Mei. Possibilità di gustare un’apericena durante il concerto al costo di 15 euro compreso di una consumazione solo su prenotazione. Ticket: 15 euro (ingresso al Parco + concerto + spettacolo). Per informazioni: 331 7189910.

Dal 12 al 14 luglio in scena “Aspettando Rosalia” e “A munti Piddirinu c’è na rosa… Triunfo a Santa Rosalia”, del Teatro Ditirammu, per rendere omaggio alla Santuzza che anche quest’anno non si potrà festeggiare con il tradizionale Festino. Gli eventi della stagione estiva del Ditirammu a Villa Filippina continuano il 13, 19, 20, 21 e 26 agosto e il 2, 9, 24 e 25 settembre. Il costo dei biglietti varia da 5 a 8 euro a seconda degli spettacoli, dimezzati per gli under 12. Per info: 091 6177865 (Ditirammu) o scrivere a info@teatroditirammu.it

Giovedì 15 luglio presentazione del libro di Piero Melati per la rassegna “I librai incontrano gli autori a Villa Filippina”. Mentre il 29 luglio Catena Fiorello presenta il suo libro “Amuri”per Mondadori di via Mariano Stabile.

Sabato 17 luglio secondo appuntamento di “Indie festival”,con il concerto di Skip il Povero alle 19.30 e i Tre Terzi alle 21.30. Si continua venerdì 23 luglio alle 21.30 con il giornalista Andrea Scanzi, con lo spettacolo “Flyod on the wing”, sui Pink Floyd dopo il concerto di Simona Trentacoste delle 19.30. L’Indie festival prosegue sabato 24 luglio con la musica di Ponente (ore 19.30) e i Tamuna (ore 21.30). Venerdì 30 luglio alle 21.30 è la volta del giornalista Marco Travaglio dopo il concerto di musica jazz di Sergio Munafò e Pamela Barone alle 19.30.

Domenica 18 luglio alle 21.00 va in scena il primo appuntamento di Castelbuono Classica con Davide Riondino che legge Dante. Domenica 25 luglio in concerto Olivia Sellerio, martedì 27 luglio Nicola Piovani e mercoledì 4 agosto omaggio a Nino Rota con Moschella e Mulè e l’ensemble di Castelbuono Classica.

Lunedì 19 luglio alle 20.00 è la volta del comico Filippo Giardina (The Comedy Club). Giovedì 5 agosto alle 21.00 ancora comicità con Giorgio Montanini (The Comedy Club). Giovedì 12 agosto tocca a Pietro Sparacino mentre martedì 17 agosto a Daniele Fabbri. Domenica 22 agosto in scena l’attrice comica Michaela Giraud per Agave Spettacoli. Martedì 24 agosto è la volta di Luca Ravenna. Ancora Ernesto Maria Ponte il 28 agosto e Gigi & Ross show (Agave Spettacoli) il 29 agosto .

Giovedì 22 luglio serata di musica brasiliana con i Mas que nada e apericena nell’area bistrot del Monsù. Venerdì 6 agosto c’è il concerto degli Utveggi mentre mercoledì 11 agosto tocca allo spettacolo comico de I Sansoni (Agave Spettacoli).

Sabato 31 luglio alle 20.00 “Occhi su Saturno”, al Planetario e Museo astronomico, con spettacoli sotto la cupola, visita al museo e osservazioni al telescopio. Il 10 agosto la “Notte di San Lorenzo” tra le stelle cadenti. Dal 16 al 19 settembre tocca a “Una marina di libri”, la fiera dell’editoria indipendente per la prima volta a Villa Filippina che chiude la stagione estiva del Parco.

PARTNER: Comune di Palermo, Una Marina di Libri, Teatro Ditirammu, Moger – arte e cultura, Castelbuono Classica, Agave Spettacoli, ModCafè

TUTTI GLI EVENTI A VILLA FILIPPINA SI SVOLGONO NEL PIENO RISPETTO DELLE NORMATIVE ANTI COVID-19

