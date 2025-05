Grandi Regate Internazionali, dal 29 al 31 maggio 2025 torna a Sanremo l’epoca d’oro dello yachting

Dopo l’edizione “pilota” dello scorso anno e nel 105esimo anno della sua storia, iniziata nel lontano 1920, lo Yacht Club Sanremo inaugura la prima edizione delle Grandi Regate Internazionali.

Dal 29 al 31 maggio 2025 una flotta di imbarcazioni appartenenti alle categorie Yachts d’Epoca e Classici, Sangermani, Classic IOR, Open e Swan si sfideranno nelle acque del ponente ligure per aggiudicarsi una tappa delle Regate AIVE del Tirreno e del Campionato CIM, il Comitato Internazionale del Mediterraneo che sovrintende ed emana la normativa relativa alle regate di barche d’epoca. La manifestazione è organizzata dallo Yacht Club Sanremo, presieduto dal noto velaio-velista Beppe Zaoli, in collaborazione con il Circolo Velico Capo Verde, la FIV (Federazione Italiana Vela) e l’AIVE (Associazione Italiana Vele d’Epoca). Le Grandi Regate internazionali sono inserite negli eventi 2025 della Liguria Regione Europea dello Sport che, riconoscendosi nelle finalità sportive, culturali e sociali della manifestazione non farà mancare il proprio utile e fattivo contributo. Sponsor delle Grandi Regate Internazionali, che godono del patrocinio del Comune di Sanremo – Assessorato Promozione Turistica e Manifestazioni, sono “Abate gioiellieri dal 1920” e Casinò di Sanremo. Le imbarcazioni partecipanti potranno sostare gratuitamente nel Porto Vecchio di Sanremo e rendersi visibili al pubblico dal 20 maggio al 7 giugno.

Tra le più antiche imbarcazioni iscritte alle Grandi Regate Internazionali Tuiga del 1909 (numero velico D3) e Mariska (numero velico D1) del 1908, due degli ultimi quattro 15 Metri Stazza Internazionale ancora naviganti al mondo. Tuiga è lo yacht portabandiera dello Yacht Club de Monaco e spesso naviga con a bordo il Principe Alberto II e i membri della famiglia Grimaldi. Entrambe sono state costruite dal cantiere scozzese Fife. Mariella è un altro splendido Fife del 1938, già autore in passato di un giro del mondo. Dal 1992, da quando appartiene al livornese Carlo Falcone, ha compiuto numerose traversate atlantiche tra l’Europa e Antigua, dove fa base. Tra le altre grandi imbarcazioni la 99enne Hallowe’en, un altro Fife definito dallo stesso progettista “un gioiello”. Sulla linea di partenza anche il cutter aurico Vistona del 1937 della famiglia Borea d’Olmo, noto per avere accolto a bordo generazioni di aspiranti marinai, e Ojalà II del 1973, plurivittorioso Sparkman & Stephens costruito in alluminio in Olanda. Resolute Salmon, la barca della famiglia Zaoli, è invece un progetto rivoluzionario di Britton Chance. Costruita in triplo strato di lamellare incrociato di cedro dal cantiere bretone Pichavant nel 1976, ha un’innovativa deriva mobile a baionetta che riduce il pescaggio a pochi centimetri e 2600 libbre di zavorra in piombo in sentina. Tra le altre partecipanti Il Moro di Venezia I, Oliria, Matrero, Sagittarius, il Baglietto EA del 1952, il Sangermani Huna II e Nita, costruita da Carlini nel 1977 su progetto dell’argentino German Frers. Presente anche una flotta di imbarcazioni associate a Yacht Classic RH, il sodalizio di recente costituzione presieduto da Riccardo Ghidella, che mira a divulgare la storia della marineria e sviluppare le professioni del mare con particolare attenzione alla centralità della persona e del rispetto del Creato.

Nella giornata di venerdì 30 maggio si svolgerà la tredicesima edizione di Vela & Sapori, un evento nell’evento che combina vela e cucina. “Gli equipaggi”, riferisce il Commodoro dello Yacht Club Sanremo Umberto Zocca, “nel corso della regata dovranno preparare a bordo un piatto su un tema che gli verrà assegnato. Al rientro all’ormeggio, una giuria specializzata valuterà le pietanze e assegnerà loro un voto. I punti in classifica conquistati in questa prova si sommeranno a quelli conseguiti in occasione della regata”.

Dopo la donazione alla Marina Militare avvenuta nel dicembre 2023, il trasferimento da Malta dove faceva base e i successivi lavori di restauro, completati quest’anno presso i Cantieri Navali di La Spezia, l’imbarcazione Tarantella è pronta per esordire sui campi di regata del Mediterraneo. Varata nel 1969 dal Cantiere Carlini di Rimini, è stata costruita in fasciame di mogano su disegni di Sparkman & Stephens (progetto n° 1961), ha una lunghezza di 16,70 metri e l’armo velico a sloop bermudiano. Tra le partecipazioni e i podi conquistati in regata, spesso con al timone lo stesso Zaoli, quelli al Campionato del Mediterraneo, alla Giraglia e alla Coppa del Re. Presenti a Sanremo anche i Sangermani Stella Polare, che quest’anno compie 60 anni, e Artica II del 1956, ricordata soprattutto per la vittoria della Torbay-Lisbona conseguita nell’anno del varo. La Marina è oggi il primo “collezionista” di vele d’epoca in Italia e la sua flotta è una delle più rilevanti a livello globale. Basti pensare che le 16 imbarcazioni in legno della Marina, attualmente operative sui campi di regata, sono state costruite tra il 1858 e il 1987.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Sito web e Bando di Regata: www.yachtclubsanremo.it

Link iscrizioni: https://forms.gle/UGu9a6v47y3dLwrP7

(Credit Photo Paolo Maccione).

Com. Stam.