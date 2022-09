Campionato Mondiale – Osijek (CRO) Grassia e De Filippis Campioni del Mondo Mixed Team Diciassettesima la coppia Ferrari-Rossi. Domani in gara le squadre

Osijek (CRO) – Giulia Grassia (Esercito) di Modena e Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto sono i nuovi Campioni del Mondo di Mixed Team di Fossa Olimpica. La coppia azzurra ha chiuso le qualificazioni con lo score di 144/150 (+4), migliore della giornata, ed ha strappato un biglietto per la finalissima per l’oro contro la squadra britannica composta da Lucy Charlotte Hall e Nathan Hales, secondi migliori con 144 +2.

Le due squadre si sono affrontate con grinta e determinazione, dando vita ad un duello molto appassionante. In vantaggio grazie ai due punti ottenuti imponendosi nel primo set, gli azzurri hanno pareggiato il secondo e vinto il terzo, portandosi sul risultato provvisorio di 5 a 1. Gli inglesi non si sono fatti scoraggiare e, imponendosi nel quarto e nel quinto set, si sono portati sul 5 pari. Solo lo spareggio ha messo fine al confronto con la coppia italiana che ha meritato la vetta del podio e il Iridato con +4 a +3.

“E’ stata una gara magnifica ed io e Mauro (De Filippis, ndr) siamo amici oltre che compagni di squadra. Vincere con lui è stata una emozione enorme – ha confessato la Grassia subito dopo la premiazione – Il nostro obiettivo di oggi era vincere divertendoci e ci siamo riusciti. Non abbiamo lasciato nulla al caso. Quando io sono inciampata in qualche zero di troppo, lui mi ha caricato e dato la forza di reagire. Anche in finale, quando a causa di un mio errore abbiamo dovuto affrontare lo spareggio, lui mi ha tranquillizzata e mi ha dato la carica per non perdere il controllo. Entrambi volevamo questo oro più d ogni altra cosa. Abbiamo lottato contro il vento, la pioggia e gli avversari, ma è stato tutto magnifico”.

“Oggi è stata una giornata fantastica! Mi sono divertito tantissimo ed ho sofferto ogni istante con la mia compagna di squadra che è stata strepitosa! – ha commentato il poliziotto tarantino dopo la gara – Per me è una medaglia importantissima perché arriva dopo la delusione per non essere riusciti a centrare l’obiettivo del pass olimpico al termine di una stagione in cui abbiamo lavorato tantissimo con il Ct. Bisogna però accettare per migliorarsi Lo sport è anche questo!”

Sul podio per la medaglia di bronzo le squadre dell’Australia e della Slovenia. Solo diciassettesima, invece, la coppia composta da Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO) e Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio di Iseo (BS) con il totale di 139

“Giulia e Mauro (la Grassia e De Filippis, ndr) oggi hanno gareggiato ai loro livelli consueti ed il risultato è stato eccellente – ha commentato il Commissario Tecnico Albano Pera – Questo risultato non riscatta dalla delusione di ieri per la gara individuale, ma conferma che nelle canne hanno punteggi diversi e le qualità per gareggiare in una competizione così importante”.

Domani la gara delle squadre. Le finali per le medaglie inizieranno a partire dalle 16.00.

RISULTATI

Trap Mixed Team: 1^ ITALIA 2 (Mauro De Filippis – Giulia Grassia) 144/150 (+4) -5 (+4); 2^ GRAN BRETAGNA 2 (Nathan Hales – Lucy Charlotte Hall) 144/150 (+2) – 5 (+3); 3^ AUSTRALIA 1 (Laetisha Scanlan- James Willet) 142/150 (+4) – 5 (+2); 3^ SLOVENIA (Jasmina Macek-Bostjian Macek) 142/150 (+2) – 6; 17^ ITALIA 1 (Lorenzo Ferrari – Jessica Rossi) 139/150.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS); Marco Correzzola di Merlana (PD).

Ladies: Giulia Grassia (Esercito) di Modena, Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE).

Direttore Tecnico: Albano Pera.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

Fisioterapista: Aldo Humberto Bionda.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT); Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN).

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI), Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD); Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerenova (RM).

Commissario Tecnico: Andrea Benelli.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

Fisioterapista: Aldo Humberto Bionda

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET JUNIOR

Men: Francesco Bernardini (Fiamme Oro) di Fara in Sabina (RI); Marco Coco (Fiamme Oro) di Ardea (RM); Andrea Galardini (Fiamme Oro) di Calenzano (FI).

Ladies: Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (FI); Damiana Paolacci (Fiamme Oto) di Roma; Viola Picciolli (Carabinieri) di Pistoia (PT).

Commissario Tecnico: Sandro Bellini.

Preparatore Atletico: Carlo Alberto Zandomeneghi.

PROGRAMMA GARA

Venerdì 30 Settembre Gara Team Trap M e F

16:00 Medal Matches Team Trap F

17:10 Medal Matches Team Trap M

Sabato 01 Ottobre Allenamenti Ufficiali Skeet Junior

Domenica 02 Ottobre Gara Skeet Junior M e F (75 piattelli)

Lunedì 03 Ottobre Gara Skeet Junior M e F (50 piattelli)

13:45 Semifinali e Finale Skeet Junior F

15:30 Semifinali e Finale Skeet Junior M

Martedì 04 Ottobre Gara Mixed Team Skeet Junior

15:45 Medal Matches Mixed Team Skeet Junior

Mercoledì 05 Ottobre Gara Team Skeet Junior M e F

14:45 Medal Matches Team Skeet Junior F

15:55 Medal Matches Team Skeet Junior M

Giovedì 06 Ottobre Allenamenti Ufficiali Skeet

Venerdì 07 Ottobre Gara Skeet M e F (50 piattelli)

Sabato 08 Ottobre Gara Skeet M e F (50 piattelli)

Domenica 09 Ottobre Gara Skeet M e F (25 piattelli)

14:15 Semifinali e Finale Skeet F

16:00 Semifinali e Finale Skeet M

Lunedì 10 Ottobre Gara Mixed Team Skeet

16.15 Medal Matches Mixed Team Skeet

Martedì 11 Ottobre Gara Team Skeet M e F

15:20 Medal Matches Team Skeet F

16:25 Medal Matches Team Skeet M

