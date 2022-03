Graus Edizioni pubblica il romanzo epistolare scritto da Luca Murolo e Antonio Piscini intitolato Ho incontrato il loro amore

«Le lettere sono una cosa meravigliosa. Portatrici di sentimenti, veicolo per innamorati e parenti lontani. Unione di culture diverse, e affinamento della propria. […] è più di un oggetto, molto di più, è qualcosa di vivo, come un libro, anch’esso fatto di parole, è destinato a durare negli anni e nei secoli, […]. È una testimonianza di un’epoca passata. Di qualcosa che non c’è più».

Ho incontrato il loro amore è un romanzo epistolare scritto a due mani da Luca Murolo e Antonio Piscini edito da Graus Edizioni. Nel volume lo scambio di lettere tra due personaggi si rivela essere la narrazione dell’appassionante e avvincente storia d’amore proprio tra i genitori di Antonio. Non si tratta unicamente di un “romanzo rosa”: la trama è stata arricchita da interessanti riflessioni sul periodo storico a cavallo tra il Primo dopoguerra e gli anni Cinquanta, sull’amore, sulla comunicazione, sui cambiamenti che la modernizzazione ha portato e tanto altro ancora.

Le missive scritte – e ritrovate dal figlio in una scatola per biscotti – tra Niva e l’ex[1]ufficiale Luigi impreziosiscono il testo ponendo luce su questo corteggiamento, avvenuto interamente attraverso questi preziosi pezzi di carta; ricordi di due innamorati che discutono, si riappacificano, parlano e organizzano il loro prossimo incontro. Ai lettori sembrerà quasi un’intrusione vera e propria nei sentimenti dei protagonisti, ma allo stesso tempo resteranno estasiati da come l’uso della scrittura dei tempi ormai trascorsi resti comunque il modo più appassionante e indelebile per raccontare una storia d’amore.

Gli autori

Luca Murolo. Napoletano, comincia a scrivere viaggiando per lavoro con la sua azienda di import-export. Pubblica nel 1995 il suo primo romanzo Farang con la Magis Books di Reggio Emilia. Poi La maledizione di Changò con Le Streghe e Colori d’Africa, Senza pelle e Sui docks si muore con la Graus Edizioni. Oltre a scrivere qualche racconto, collabora stabilmente con la testata online Qualcosa di Napoli.

Antonio Piscini. È nato a Napoli nel 1957. Ha lavorato presso l’azienda paterna di trasporti, l’ha trasformata insieme al fratello in una struttura per la logistica. In seguito fonda un’impresa alimentare dove attualmente lavora.

La collana “Personaggi”

Personaggi è la collana che raccoglie le storie reali di uomini e donne che con le loro esistenze, le loro testimonianze e gli eventi che hanno vissuto e che li hanno formati riescono a raccontare qualcosa in più di una semplice biografia. Vite uniche e irripetibili, che con la loro eccezionalità diventano soggetti di veri e propri romanzi con trame coinvolgenti e personaggi carismatici, capaci di afferrare ed emozionare il lettore. La collana Personaggi di Graus Editore, in questo modo, rende il proprio prezioso contributo al mondo della musica, dello spettacolo e della letteratura, illuminando piccoli sprazzi di storia, non quella dei libri di scuola, ma la vita di persone vere.

