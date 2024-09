Grave aggressione al personale di Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Pesaro.

Nella mattinata odierna, presso la Casa Circondariale di Pesaro, si è verificato un episodio gravissimo che evidenzia ancora una volta le criticità del sistema penitenziario italiano e in particolare della gestione delle strutture come quella di Pesaro.

Un detenuto di origini cubane, di circa 40 anni, dopo aver appreso che il denaro a lui inviato tramite corrispondenza postale non poteva essere caricato sul suo fondo disponibile, ha reagito in modo violento, aggredendo fisicamente un agente di Polizia Penitenziaria. L’agente ferito è stato immediatamente trasportato presso il locale ospedale, dove gli è stata diagnosticata una prognosi di 15 giorni. Il Segretario Generale dell’OSAPP, dott. Leo Beneduci, ha prontamente commentato l’accaduto dichiarando: “Questa ennesima aggressione è l’ulteriore conferma dello stato di abbandono in cui versa il sistema carcerario, con strutture sovraffollate e mal gestite, che rendono impossibile garantire condizioni di lavoro dignitose e sicure per il personale. Non possiamo continuare a tollerare situazioni in cui i nostri Agenti diventano bersagli di una violenza incontrollata, frutto anche della totale assenza di un supporto concreto da parte delle istituzioni competenti. Non ci sono più scuse: è il momento di interventi immediati e radicali”. Beneduci ha inoltre elogiato la professionalità e il coraggio del personale di Polizia Penitenziaria di Pesaro, che nonostante le difficoltà quotidiane e le continue minacce alla loro sicurezza, continuano a svolgere il proprio lavoro con dedizione e spirito di servizio. “Gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria sono la colonna portante di un sistema che altrimenti sarebbe al collasso. A loro va il nostro massimo riconoscimento per il lavoro svolto in condizioni inaccettabili, ma non possiamo più permettere che continuino a pagare il prezzo di una gestione fallimentare”, ha concluso il leader dell’OSAPP che chiede un immediato intervento da parte del Ministero della Giustizia affinché venga fatta piena luce su questo grave episodio e vengano presi provvedimenti concreti per garantire maggiore sicurezza agli Agenti, oltre che migliori condizioni di vita all’interno delle carceri.