Grave incidente nella notte: uomo in prognosi riservata. Indagano i Carabinieri

Tortona – Grave incidente nella notte in via Lucrezia, all’altezza del bivio con l’S.P. 130. Per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura condotta da un 44enne è fuoriuscita di strada, terminando la propria corsa contro la segnaletica verticale.
Il conducente, prontamente soccorso dal personale di un’ambulanza del 118, è stato trasportato presso l’Ospedale Civile di Alessandria, in codice rosso, dove si trova tuttora in prognosi riservata.
Sul posto, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, che stanno indagando per ricostruire la dinamica ed evidenziare eventuali responsabilità.
