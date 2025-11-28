Gravemente indiziato di tentato omicidio e porto e detenzione illegale di arma da sparo

Su delega della Procura della Repubblica, alle prime luci dell’alba, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania e della Compagnia di Paternò

hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale etneo nei confronti di F. A. cl. 1995, gravemente indiziato, allo stato delle indagini e ferma restando la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna, dei reati di tentato omicidio e porto e detenzione illegale di arma da sparo, per aver esploso tre colpi di pistola e ferito un giovane nella notte tra il 29 e il 30 agosto 2025 nel comune di Paternò.

Il tutto ha avuto inizio quando i medici del pronto soccorso dell’ospedale “San Salvatore” di Paternò hanno segnalato ai Carabinieri la presenza di un 26enne del posto che si era presentato con tre ferite d’arma da fuoco all’arto inferiore destro, di cui due alla gamba e una alla coscia, oltre a ulteriori lesioni al volto. Giunti in ospedale, i militari hanno raccolto le prime dichiarazioni della vittima e hanno dato avvio alle indagini, recandosi nei luoghi indicati e svolgendo i primi accertamenti tecnici.

Dalle attività investigative è emerso che, poco prima del ferimento, si sarebbe verificata una fissa tra più giovani all’interno della zona di piazza Ficus, scaturita al culmine di una lite verosimilmente motivata da ragioni di gelosia, tra il fratello minorenne della vittima e l’indagato, poi degenerata.

Nel corso della colluttazione, il F. A. avrebbe estratto una pistola e avrebbe esploso tre colpi, che hanno attinto alla gamba il fratello maggiore del contendente, poi accompagnato al pronto soccorso da conoscenti.

Secondo quanto ricostruito, dopo gli spari, l’indagato si sarebbe allontanato a bordo di uno scooter insieme a un altro soggetto e, successivamente, specie nelle prime fasi, non si sarebbe più recato né presso la propria abitazione né sul luogo di lavoro rendendosi, di fatto, irreperibile.

Le indagini, svolte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania e della Compagnia di Paternò, su delega della Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, sono proseguite serratamente, mediante acquisizione di testimonianze, escussioni, riscontri documentali, analisi tecniche e l’effettuazione di un riconoscimento fotografico attraverso il quale il fratello minorenne avrebbe individuato il F. A. come il proprio antagonista nella discussione avvenuta quella sera.

Nel corso delle attività tecniche, inoltre, sono stati acquisiti ulteriori elementi utili alla ricostruzione a livello di gravità indiziaria del coinvolgimento dell’indagato nei fatti. La dinamica e le modalità degli eventi ricostruiti farebbero ritenere, inoltre, che essi siano maturati anche per il clima di elevata tensione creatosi tra gruppi riconducibili a clan malavitosi operanti nel territorio di Paternò.

Infatti, il successivo 1 ottobre, l’indagato era stato, a sua volta, attinto ad una mano da un colpo di arma da fuoco, che lo costringeva a un successivo ricovero ospedaliero, in relazione al quale aveva falsamente dichiarato ai sanitari di essersi procurato la ferita a seguito di un incidente stradale.

Sulla base del materiale raccolto, questa Procura della Repubblica — D.D.A. ha, pertanto, richiesto al GIP del Tribunale di Catania l’odierna misura cautelare in carcere, ritenendo sussistenti sia il pericolo di reiterazione di condotte violente, sia il pericolo di fuga, anche alla luce del comportamento adottato dall’indagato dopo i fatti.

Il Giudice per le Indagini Preliminari, esaminato il compendio investigativo, ha accolto la richiesta del Pubblico Ministero ed ha emesso l’ordinanza eseguita nella giornata odierna dai Carabinieri.

Durante le perquisizioni contestuali all’esecuzione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare sono state sequestrate all’indagato una pistola clandestina calibro 9 mm parabellum e il seguente munizionamento:

nr. 27 proiettili cal. 9 mm marca LUGER G.F.L.;

nr. 9 proiettili cal. 7,65 mm marca G.F.L.;

nr. 1 proiettile Al. 38 Special marca G.F.L.;

nr. 1 proiettile cal. 38 marca CCSGW.