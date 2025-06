Gravina di Catania. I Carabinieri ospitano gli alunni dell’Istituto “Michele Purrello” di San Gregorio di Catania

A conclusione dell’anno scolastico, i Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania hanno organizzato una giornata all’insegna della legalità e della conoscenza che ha coinvolto 50 alunni della scuola elementare dell’Istituto “Michele Purrello”, di San Gregorio di Catania.

Durante l’incontro, il Tenente Gabriele Benevento, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile insieme ai Carabinieri della Stazione di San Gregorio di Catania, hanno illustrato ai giovani visitatori i compiti dell’Arma e le attività quotidiane svolte per garantire la sicurezza dei cittadini, a partire dal Pronto Intervento, garantito dalle “gazzelle”. Particolare interesse ha, infatti, suscitato la presentazione delle autovetture in uso al reparto Radiomobile, le “Giulia”, equipaggiate con sirene e lampeggianti, oltre che dispositivi radio per rimanere sempre in contatto con la Centrale Operativa. Successivamente, i ragazzi si sono recati proprio negli uffici della centrale operativa, dove hanno assistito in tempo reale alla gestione di una chiamata di emergenza da parte di un cittadino in difficoltà.

Gli uomini dell’Arma hanno poi illustrato le procedure che vengono adottate per coordinare un intervento di emergenza e inviare una pattuglia sul posto, mostrando l’importanza della tempestività e della sinergia operativa per garantire la sicurezza pubblica.

La visita si è conclusa con un approfondimento sulle celle di sicurezza della caserma, dove vengono trattenuti gli arrestati in attesa di ulteriori provvedimenti. I Carabinieri, infatti, hanno spiegato le procedure di custodia e le garanzie previste per i detenuti, rispondendo alle numerose domande dei ragazzi, che hanno mostrato grande curiosità e interesse per il tema. Gli alunni hanno avuto modo, così, di comprendere il funzionamento di queste strutture e il loro ruolo nel sistema giudiziario.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di educazione alla legalità, avvicinando i più giovani alle istituzioni, sensibilizzandoli sull’importanza del rispetto delle regole e della collaborazione con le forze dell’ordine.