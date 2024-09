Grazie alle coppie danza l’Italia raggiunge quota 13 medaglie Mondiali nell’Artistico

Il medagliere italiano dell’artistico sorride grazie alle 4 medaglie ottenute nella giornata di ieri dalle Coppie Danza Junior e Senior. Finora, in totale, la nostra Nazionale ha raccolto 13 medaglie: 3 ori, 6 argenti e 4 bronzi.

Nelle Coppie Senior, si diceva, dominio azzurro. Si riconferma infatti campione mondiale il tandem composto da Roberta Sasso/Gherardo Altieri De Grassi. I due, che nei prossimi giorni saranno impegnati anche con la Solo dance, hanno portato una Freedance su “Paolo e Francesca”, insediandosi al vertice della classifica e chiudendo con un punteggio di 158.03. Seconda posizione, con un emozionante “Je suis malade”, per Roul Allegranti e Caterina Artoni che ottengono 153.91. Infine terzo posto per la coppia composta da Nicholas Masiero e Martina Nuti con il loro “L’intreccio tra due note”, 142.20.

“Abbiamo presentato un programma su “Paolo e Francesca”, a cui è dedicata buona parte del V canto dell’Inferno della Divina Commedia di Dante Alighieri, per omaggiare questi Mondiali di Rimini – raccontano i neo campioni iridati Roberta Sasso e Gherardo Altieri De Grassi – Dal titolo italiano fino ad oggi abbiamo lavorato molto, cercando ancor di più la complicità e alzando il livello tecnico. Oltretutto noi siamo una coppia anche nella vita privata da quasi cinque anni; ma se in pista è come se ci dimenticassimo di stare assieme perché s’instaura una specie di rapporto professionale per raggiungere l’obiettivo comune, fuori dalla pista cerchiamo di tenere il pattinaggio lontano dal legame affettivo che ci unisce”.

Mette invece al collo la medaglia d’argento, con un programma ispirato al “Lago dei cigni”, la nostra Coppia danza Junior formata dai bolognesi Elisa Cavina/Yuri Allegranti; punteggio 133.74. Oro per il tandem portoghese composto da Ema Sousa/Diogo Carvalho (135.12) e bronzo per i colombiani Maria Paula Munoz/Jeshua Folleco (124.90). Gli altri azzurri Alice Vedova/Emanuele Babuin chiudono al quarto posto con 113.95 punti.

“Era il nostro primo mondiale nella categoria Junior ed è stata un’emozione unica vincere la medaglia d’argento – spiegano Elisa Cavina e Yuri Allegranti, quest’ultimo fratello di Roul a sua volta argento nelle Coppie danza Senior – Qui alla fiera di Rimini ci sono venuti a vedere le nostre famiglie e gli amici del pattinaggio. Dalla pista il pubblico si è sentito ed è stato bello percepirne l’affetto”.

La giornata ha visto anche lo Short delle Coppie artistico. Tra gli Junior la classifica provvisoria si è così composta: primo posto per Angelica Polli/José Enrico Inglese con 61, secondo per Ludovica Pari/Noah Cavallini con 45.05 e terzo per i colombiani Geraldine Ganan/Isaac Sotomayor con 41.38. Infine dominio italiano nei tandem Senior: al momento in testa Alice Esposito/Federico Rossi con 90.34 e a seguire Micol Mills/Tommaso Cortini con 90.29 e Caterina Locuratolo/Jacopo Russo con 63.78.

Le medaglie di domenica 15 settembre 2024:

COPPIE DANZA JUNIOR

1 Ema Sousa e Diogo Carvalho (POR)

2 Elisa Cavina e Yuri Allegranti (ITA)

3 Maria Paula Munoz e Jeshua Folleco (COL)

COPPIE DANZA SENIOR

1 Roberta Sasso e Gherardo Altieri De Grassi (ITA)

2 Caterina Artoni e Roul Allegranti (ITA)

3 Martina Nuti e Nicholas Masiero (ITA)

L’EVENTO. Organizzati da World Skate in collaborazione con FISR e il prezioso sostegno del comitato organizzatore locale e del Comune di Rimini, gli Artistic World Championships prevedono la partecipazione di oltre 2.000 atleti, in rappresentanza di 41 nazioni. Saranno invece 22 i titoli iridati da assegnare nelle specialità Singolo, Coppia Artistico, Solo Dance, Coppia Danza, Inline, Grandi e Piccoli Gruppi, Quartetti e Precision. Discipline che hanno fatto registrare, negli ultimi anni, una crescita esponenziale sia per numero di praticanti che per seguito mediatico. Si tratta del 68° Campionato mondiale di pattinaggio artistico, un evento che Rimini ha già ospitato nell’ormai lontano 1985. In questa occasione le gare si svolgeranno fino a sabato 21 settembre nei padiglioni A7/C7 di Rimini Fiera (ingresso ovest). Per acquistare i biglietti

Per la diretta streaming sulla FisrTV

In diretta su RaiSport e sulla piattaforma streaming RaiPlay Sport: 14 settembre Singolo maschile Senior top 10 (in diretta su RaiPlay Sport dalle 22.15 alle 23.50), 19 settembre Solo dance maschile e femminile Senior top 10 (in diretta su RaiSport dalle 18.40 alle 21.15) e 21 settembre Grandi gruppi (in diretta su RaiPlay Sport dalle 21.10 alle 22.40).

Foto di Raniero Corbelletti (nella foto Roberta Sasso/Gherardo Altieri De Grassi)