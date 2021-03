Ci siamo! Finalmente dopo 25 anni di mortificazioni. L’ars con l’approvazione dell’articolo 46 della finanziaria ha dato il via libera alla stabilizzazione dei 4.571 lavoratori ASU siciliani in atto utilizzati nei vari enti pubblici e privati.

Un risultato certamente storico frutto di una battaglia che ha visto la nostra organizzazione sindacale sempre in prima linea a reclamare il riconoscimento di una dignità lavorativa per questi lavoratori. Le somme destinate dalla regione siciliana per la stabilizzazione di questo personale al momento sono sufficienti per garantire un contratto di lavoro di circa 14 ore lavorative settimanali, ma ciò non esclude, anzi è auspicabile, che i vari enti utilizzatori possano aggiungere altre risorse per incrementare il numero delle ore settimanali.

D’altronde non si può pensare che gli enti utilizzatori che tanto hanno elogiato questi lavoratori, adesso concretamente non facciamo la loro parte. Su questo la nostra organizzazione sindacale certamente farà la sua parte. Adesso d’intesa col il Dipartimento Regionale Lavoro presso cui è istituito il Tavolo Permanente ASU lavoreremo per definire i dettagli amministrativi e le modalità operative grazie ai quali si potrà concretizzare tutto quanto stabilito dall’articolo 46.

“Sentiamo il dovere di ringraziare tutti i lavoratori per la pazienza smisurata che hanno avuto in tutti questi anni durante i quali, nonostante le illusioni, le false promesse le angherie subite, hanno continuato a garantire grazie al loro proficuo lavoro il buon funzionamento delle attività istituzionali degli enti presso cui sono utilizzati” cos’ dichiara Rosario Greco, Coordinatore Regionale Confintesa Precari Sicilia.

Com. Stam.