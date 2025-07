Green Cup 2025 Longhi e Bernardini trionfano nel Misto di Skeet Sabato 12 e domenica 13 luglio la gara individuale

Massa Martana (PG) – È iniziata ufficialmente l’edizione 2025 della Green Cup, la competizione internazionale che ogni estate richiama centinaia di atleti da tutte le parti del mondo nella splendida cornice del Tav Umbriaverde-Todi di Massa Martana (PG).

Nella giornata di oggi, mercoledì 9 luglio, si sono svolte le prime gare di Mixed Team, durante le quali gli atleti Azzurri hanno saputo regolare tutti gli avversari internazionali sin dalla fase di qualificazione.

In totale hanno preso parte alla gara 14 Coppie Miste, ma solo le migliori quattro hanno avuto accesso alle finali per le medaglie. Due medal matches che hanno messo a confronto quattro team italiani. In corsa per l’oro le squadre formate da Giada Longhi (Fiamme Oro) di Longone Sabino (RI) e Francesco Bernardini (Fiamme Oro) di Fara in Sabina (RI), primi in qualificazione con 143/150, e da Damiana Paolacci (Fiamme Oro) di Roma e Andrea Lapucci (Fiamme Oro) di Monsummano Terme (PT), secondi con 142/150. Al termine del confronto la vittoria della coppia Longhi-Bernardini, già Campione del Mondo Universitaria, è stata netta, con 47/50 hanno costretto gli avversari alla medaglia d’argento, meno precisi in pedana hanno concluso con il totale finale di 40/50.

Nella sfida per il bronzo la sfida è stata più equilibrata. Eleonora Ruta (Fiamme Oro) di Cisterna (LT) e Gabriele Maulicino di Altopascio (LU), terzi in qualificazione con 140/150, hanno affrontato Claudia Fortunati di Roma ed Andrea Galardini (Fiamme Oro) di Calenzano (FI), quarti con 138/150. In un incontro senza esclusione di colpi il duo Ruta-Maulicino ha meritato il terzo gradino del podio con 37/50, lasciando a mani vuote il team Galardini Fortunati ad un solo piattello dallo shoot off con 36/50.

Con il Tricolore Italiano che sventola sull’intero podio l’augurio è ottimo per tutti gli Azzurri che dovranno affrontare le gare individuali nel fine settimana.

In programma domani gli allenamenti liberi, venerdì 11 quelli ufficiali, mentre sabato 12 e domenica 13 luglio sarà gara.

RISULTATI SKEET

Mixed Team: 1ª ITALIA 1 (Giada LONGHI – Francesco Bernardini) 143/150 – 47/50; 2ª ITALIA (Damiana PAOLACCI – Andrea LAPUCCI) 142/150 – 40/50; 3° ITALIA JUNIOR 2 (Eleonora RUTA – Gabriele MAULICINO) 140/150 – 37/50; 4ª ITALIA 3 (Claudia FORTUNATI– Andrea GALARDINI) 138/150 – 36/50.

PROGRAMMA

Venerdì 11 luglio Allenamenti Ufficiali Skeet

Sabato 12 luglio Gara Skeet Maschile e Femminile (75 piattelli)

Domenica 13 luglio Gara Skeet Maschile e Femminile (50 piattelli)

Finali

Martedì 15 luglio Allenamenti Ufficiali Trap

Mercoledì 16 luglio Gara Trap Mixed Team

Finali

Venerdì 18 luglio Allenamenti Ufficiali Trap

Sabato 19 luglio Gara Trap Maschile e Femminile (75 piattelli)

Domenica 20 luglio Gara Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)

Finali

Com. Stam. + foto FITAV