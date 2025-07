Green Cup 2025 Pittini e Flore d’oro nello Skeet All’Italia 6 ori, 7 argenti e 6 bronzi

Massa Martana (PG) – Le competizioni di Skeet dell’edizione 2025 della Green Cup al Tav Umbriaverde-Todi sono ufficialmente terminate e l’Italia è ancora una volta sul podio più prestigioso.

La pioggia battente che ha interessato i campi di tiro da metà mattinata ha aumentato il coefficiente di difficoltà in pedana per i nostri atleti, che malgrado l’ostacolo sono riusciti ad ottenere degli ottimi risultati prevalendo sugli atleti internazionali nella maggior parte delle gare. Nella Qualifica Men ID, agonisti con esperienze internazionali negli ultimi 5 anni, gli Azzurri hanno monopolizzato l’intero podio, in prima posizione e vincitore della Green Cup 2025 è stato Erik Pittini (Fiamme Oro) di Sutrio (UD) con 123/125+25 e l’eccellente 58/60 in finale. Alle sue spalle Domenico Simeone (Fiamme Oro) di Baia e Latina (CE), d’argento con 123/125+24 e 57/60, di bronzo Francesco Bernardini (Fiamme Oro) di Fara in Sabina (RI) con 122/125+6 e 46/50. Tra le Lady oro e trofeo sono andati alla cinese Yiting Jian, medaglia di bronzo nel Mixed Team ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, oggi miglior punteggio in qualificazione con 119/125 e poi 57/60+2 in finale. In seconda posizione si è piazzata Phoebe Bodley- Scott (GBR) con 118 e 57/60+1. Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (FI), entrata quarta in finale con 118/125+8 dopo aver vinto uno shoot off a tre, ha dimostrato una grande grinta e la forza di volontà necessaria per meritarsi la medaglia di bronzo con 43/50. Nei Junior Men l’oro del vincitore è andato al kazako Maxim Pochivalov con 121/125 e 56/60, mentre per Gioele Carletti (Fiamme Oro) di Camerano (AN) la vetta del podio sfugge per un solo piattello. L’atleta marchigiano, entrato in finale con il secondo miglior punteggio, 118/125+2, è comunque tornato a casa con un prezioso argento e l’ottimo 55/60. Al femminile si è imposta l’atleta del Regno Unito Bethany Norton, con 119/125 e 56/60, seguita da Chao Yu Jiang (CHN) 121/125 e 56/60 in finale. In terza posizione con il bronzo l’Azzurrina Arianna Nember (Marina Militare) di Lumezzane (BS), quarta in qualificazione con 114/125+4, ha saputo tenere testa alle avversarie fino all’ultima eliminazione prima del duello finale. Arianna ha concluso la sua gara con 43/50. All’Italia è andato anche l’oro ed il bronzo dei Men NO ID, gli atleti senza un’esperienza internazionale negli ultimi 5 anni. È stato Gianluca Flore di Galtelli’ (NU) a metterselo al collo, qualificato con il dorsale numero 4 è poi risalito fino alla vetta del podio con 56/60, superando il canadese Alexander Wong, 115/125+6 e 52/60 e il connazionale Giovanni di Bari di Taranto, a cui va il merito di essersi assicurato il bronzo con 116/125 e 41/50. La Green Cup proseguirà mercoledì 16 luglio con la gara di Mixed Team di Trap.

RISULTATI

Men ID: 1° Erik PITTINI (ITA) 123/125+25 – 58/60; 2° Domenico SIMEONE (ITA) 123/125+24 – 57/60; 3° Francesco BERNARDINI (ITA) 122/125+6 – 46/50.

Lady: 1ª Yiting JIANG (CHN) 119/125+10 –57/60+2; 2ª Phoebe BODLEY-SCOTT (GBR) 118/125 – 57/60+1; 3ª SARA BONGINI (ITA) 116/125+8 – 44/50.

Men NO ID: 1° Gianluca FLORE (ITA) /125 – 46/60; 2° Alex WONG (CAN) 115/125+6 – 52/60; 3° Giovanni DI BARI (ITA) 116/125 – 41/50.

Junior Men: 1° Maxim POCHIVALOV (KAZ) 121/125 – 56/60; 2° Gioele Carletti (ITA) 118/125+2 – 55/60; 3° Yu Han SONG (CHN) 118/125+1 – 44/50.

Junior Lady: 1ª Bethany NORTON (GBR) 119/125 – 56/60; 2ª Chao Yu JIANG (CHN) 121/125 – 55/60; 3ª Arianna NEMBER (ITA) 114/125+4 – 43/50.

Veterani: 1° Fabio ZUCCACCIA (ITA) 115/125; 2° Marco BECATTI (ITA) 112/125; 3° Frank AGUILLAR (USA) 103/125.

Team ID: 1ª (ITA) Cristian Ciccotti, Niccolo SODI e Valerio PALMUCCI 364/375; 2ª (ITA) Domenico SIMEONE, Francesco BERNARDINI e Marco SABLONE 363/375; 3ª (ITA) Erik PITTINI, Emanuele FUSO e Andrea LAPUCCI 360/375.

Team Lady: 1ª (CHN) Yingying WU, Yiting JIANG e Yufei CHE 354/375; 2ª (ITA) Martina MARUZZO, Giada LONGHI e Claudia FORTUNATI 343/375; 3ª (GBR) Bethany NORTON, Phoebe BODLEY-SCOTT e Jessica BURGESS 350/375.

Team Junior: 1ª (ITA) Matteo BRAGALLI, Antonio BELLU e Patrizio TUZI 348/375; 2ª (ITA) Gioele CARLETTI, Gabriele MAULICINO e Antonio LA VOLPE 347/375; 3ª (USA-GBR) Shelby SMITH, Charles WORRALL e Davis HAY 333/375.

PROGRAMMA

Mercoledì 16 luglio Gara Mixed Team Trap

Venerdì 18 luglio Allenamenti Ufficiali Trap

Sabato 19 luglio Gara Trap Maschile e Femminile (75 piattelli)

Domenica 20 luglio Gara Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)

Finali

