Green pass per studenti stranieri UniPa, arriva lo sportello dedicato

La nuova iniziativa della struttura commissariale per la gestione dell’emergenza covid di Palermo in collaborazione con l’Ateneo

Servirà a semplificare e velocizzare le procedure di accesso all’attestazione digitale necessaria per fruire di trasporti pubblici, impianti sportivi, luoghi della cultura e molto altro. Procedure spesso non agevoli per chi proviene da altri Stati e ha ricevuto somministrazioni di dosi di vaccino nel proprio Paese di origine. Tra questi, molti sono studenti Erasmus, in città per completare il proprio ciclo di formazione e che, senza usufruire del green pass, sarebbero tagliati fuori da una lunga serie di attività.

Su input dell’Ateneo e di associazioni di volontariato come l’Erasmus Student Network, la struttura commissariale di Palermo, coordinata dal commissario Covid Renato Costa, ha predisposto un’apposita postazione del proprio ufficio back office, al padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo, con un impiegato addetto alla gestione di questo tipo di pratiche dette di “equipollenza”, per riconoscere la validità dei certificati vaccinali stranieri e poter rilasciare la certificazione verde.

“Era un servizio che offrivamo già – spiega il commissario Covid di Palermo, Renato Costa – ma adesso garantiamo una corsia dedicata agli studenti, perché ci rendiamo conto della loro urgenza nello sbrigare queste pratiche, data la loro permanenza temporanea in Italia. Per loro, inoltre, trovandosi in un Paese straniero e senza conoscere la lingua, la burocrazia della pandemia rischia di essere ancora più complicata. Per questo, in stretta collaborazione con l’Università, preziosa nel segnalare ai ragazzi questo servizio, vogliamo tendere loro una mano”.

“Uno sportello dedicato al supporto diretto nelle pratiche burocratiche necessarie per ottenere il Green pass è un servizio utile ed importante per gli studenti stranieri – dichiara il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, prof. Massimo Midiri – Aggiungiamo un ulteriore tassello alla costruzione, in sinergia con le altre istituzioni, di un’ospitalità su tutti i fronti per gli studenti stranieri che scelgono UniPa e la nostra città e che sanno di potere contare sul nostro sostegno per le loro differenti esigenze. Ringrazio sentitamente il commissario all’emergenza Covid di Palermo, dott. Renato Costa, per questa significativa collaborazione”.

Gli studenti stranieri potranno rivolgersi all’ufficio sia online sia in presenza. Basterà inviare una mail all’indirizzo greenpassfiera@asppalermo.org o presentarsi allo sportello, aperto ogni giorno, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 19. Bisogna portare allo sportello o allegare alla richiesta via email un documento di identità, il certificato di avvenuta vaccinazione, il modulo di richiesta e di dichiarazione sostitutiva scaricabili dalla piattaforma telematica della struttura commissariale, https://fiera.asppalermo.org/site/greenpass-index

Com. Stam.