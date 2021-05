Acquisti Verdi, al via l’assistenza tecnico-specialistica al Comune di Lipari. Avrà inizio il 31 maggio prossimo, dalle ore 10 alle ore 13 sulla piattaforma GoToMeeting,

la prima giornata del percorso di affiancamento on the job del Ministero della Transizione Ecologica sul CAM “Edilizia”, erogato alla Città Metropolitana di Messina, nell’ambito della linea dedicata alla formazione e diffusione del Green Public Procurement.

L’invito a partecipare è rivolto ai RUP ed ai progettisti della III e IV Direzione della Città Metropolitana di Messina.

L’assistenza tecnico-specialistica supporterà la stazione appaltante nella predisposizione della documentazione progettuale e di gara per i lavori di adeguamento e ristrutturazione dell’Istituto di Istruzione Superiore nel Comune di Lipari.

Il percorso di assistenza tecnico-specialistica permetterà all’ente di approfondire insieme agli esperti GPP, i CAM per “Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” (approvato con DM 11 ottobre 2017).

L’affiancamento sarà articolato in diversi appuntamenti e avrà come obiettivo lo sviluppo congiunto del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto definitivo, finalizzato alla pubblicazione del bando di gara nel settembre 2021.

Il valore dell’approccio formativo proposto, ovvero quello di imparare facendo, è quello di favorire una riflessione sull’apprendimento e far emergere e rimuovere gli ostacoli concreti che gli operatori pubblici riscontrano nel loro lavoro, garantendo all’intervento degli esperti una notevole flessibilità, in grado di adattarsi alle specifiche esigenze dei destinatari e di essere calibrata sull’effettivo grado di competenza e esperienza della singola amministrazione.

