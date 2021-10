Groupama Assicurazioni sostiene Catania: assistenza auto estesa per alluvione

Per rispondere alle problematiche causate dalla recente alluvione che ha colpito la popolazione catanese nei giorni scorsi, la Compagnia Assicurativa ha previsto l’estensione del primo soccorso di assistenza della relativa copertura Auto dei Clienti di Catania, prevedendo anche l’evento alluvione

Groupama Assicurazioni – prima filiale estera di Groupama e uno dei principali player del settore assicurativo in Italia – scende in campo per esprimere tutta la propria solidarietà e vicinanza alla città di Catania, duramente colpita dai nubifragi degli ultimi giorni, prevedendo l’estensione della copertura Assistenza Auto anche per gli eventi atmosferici legati all’alluvione.

Questa iniziativa contribuisce a rispondere all’attuale situazione di emergenza climatica a supporto della comunità locale e del territorio catanese, dove Groupama Assicurazioni opera con la sua rete agenziale. In particolare, l’iniziativa è valida per i sinistri avvenuti il 25 e 26 ottobre e le relative richieste di assistenza che perverranno entro il 10 novembre.

“Gli eventi metereologici estremi dovuti ai repentini cambiamenti climatici stanno diventando sempre più frequenti in tutto il mondo. In linea con i nostri valori basati sul concetto di ‘Protezione’, vogliamo offrire assistenza e sostegno ai nostri Clienti, andando incontro ai loro bisogni nei momenti di maggior necessità, anche imprevisti, come nel caso di questo evento catastrofico straordinario che ha colpito la città di Catania. Un semplice gesto per dimostrare piena solidarietà e vicinanza della Compagnia alla comunità locale messa in ginocchio dall’alluvione”, dichiara Pierre Cordier, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Groupama Assicurazioni.

L’iniziativa si inserisce all’interno di un più ampio quadro di azioni di sostegno che Groupama ha fiduciosamente portato avanti nel corso degli anni, scendendo in campo al fianco dei propri Clienti e dei territori in cui opera, offrendo supporto alle comunità locali e rispondendo in maniera tempestiva ed efficace ad esigenze nuove e diversificate, con soluzioni concrete di Assistenza e Protezione.

GROUPAMA IN ITALIA

Groupama Assicurazioni è la prima filiale estera di Groupama, un Gruppo assicurativo e bancario di dimensione internazionale. Groupama Assicurazioni, con 800 dipendenti e una rete di più di 1.000 agenti, capillarmente diffusi su tutto il territorio, garantisce prossimità al cliente ed è il primo mercato del Gruppo all’estero. Le sinergie internazionali e la professionalità della sua rete consentono di proporre innovative soluzioni per la tutela delle persone, dei beni e del patrimonio ed anche delle attività professionali soddisfacendo le esigenze più evolute con un’offerta che copre tutte le aree di bisogno: la casa, l’auto, la salute, il risparmio, la protezione, la previdenza e il lavoro, puntando sempre più alla vicinanza al cliente e all’innovazione.

