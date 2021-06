Il Gruppo Commissari di Gara celebra i 60 anni dalla sua fondazione: da sempre uno dei più importanti rami dell’articolata struttura della Federazione Motociclistica Italiana, venne costituito durante l’Assemblea di Stresa il 3 e 4 giugno 1961.

L’istituzione del Gruppo ebbe una grande importanza per il mondo motociclistico e si ebbe al termine di un percorso iniziato nelle stagioni sportive precedenti. Già alla fine degli anni ’50, con l’aumento delle competizioni diventò pressante la necessità di disporre di un alto numero di Commissari qualificati nelle diverse specialità. Inoltre vi era l’esigenza di avere un’autonoma direzione operativa e funzionale.

Ancora oggi questi elementi sono alla base del Regolamento del Gruppo Commissari di Gara. Essi, si legge, “partecipano allo svolgimento delle manifestazioni motociclistiche per assicurarne la corrispondenza ai Regolamenti sportivi, esercitando i poteri e le funzioni attribuiti dai Regolamenti federali, senza vincolo alcuno di subordinazione ed in base ai principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio“.

Carmine Adornato è l’attuale Presidente del GCG e sono iscritti all’Albo oltre 150 Commissari che ogni fine settimana mettono a disposizione del nostro sport passione e competenza.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Oggi celebriamo i 60 anni del Gruppo Commissari di Gara, una realtà determinante per lo svolgimento dell’attività sportiva. I Commissari hanno sempre dimostrato grande professionalità lavorando al servizio della Federazione e dei Moto Club. In ogni campo di gara sono a disposizione di piloti e addetti ai lavori per portare al termine le manifestazioni, contribuendo così a garantire l’elevato standard di qualità delle gare federali. Questi primi 60 anni rappresentano un prestigioso traguardo, ma sono anche un punto di partenza verso le novità e le stimolanti sfide che ci riserverà il futuro. Speriamo di poter festeggiare questa ricorrenza in presenza, a fine anno, in occasione dell’auspicata cerimonia relativa ai festeggiamenti per i 110 anni della FMI”.

Carmine Adornato, Presidente GCG: “Con grande orgoglio celebriamo i 60 anni del Gruppo Commissari di Gara. Voglio ringraziare tutti gli iscritti all’Albo per la dedizione e la passione dimostrata in ogni evento territoriale, nazionale ed internazionale organizzato dalla FMI. Grazie ai corsi di formazione e aggiornamento, nel corso del tempo i Commissari hanno acquisito sempre maggiore esperienza, diventando dei punti di riferimento in tutte le competizioni. L’obiettivo è proseguire su questa strada per garantire a motocicliste e motociclisti un servizio di qualità all’insegna della competenza”.

Com. Stam.