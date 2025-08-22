Guardia Costiera: solidarietà ai colleghi aggrediti a Vibo Valentia e ferma condanna per il vile atto.

Ieri pomeriggio, durante un’attività di controllo ad una moto d’acqua nell’ambito dell’operazione “Mare e laghi sicuri”, il 2° Capo Aiutante C. P. e il Sottocapo Aiutante G. G., in servizio presso la Capitaneria di porto di Vibo Valentia, sono stati aggrediti dalle persone sottoposte al controllo, che hanno reagito – senza alcun motivo – in modo violento, salendo a bordo dell’unità della Guardia Costiera e colpendo i militari con calci e pugni.

Immediato l’intervento in supporto di un’altra motovedetta della Guardia Costiera e di un mezzo della Guardia di Finanza. Un soggetto è stato posto agli arresti domiciliari, mentre proseguono le indagini della Guardia Costiera, del ROAN della Guardia di Finanza e della Squadra Mobile di Vibo Valentia per identificare gli altri responsabili dell’aggressione.

I due militari della Guardia Costiera sono stati medicati presso l’ospedale di Vibo Valentia ove è stata diagnosticata la frattura dello zigomo a uno dei due militari, e traumi contusivi ad entrambi.

Si esprime massima vicinanza e solidarietà ai colleghi e si condanna con fermezza questo vile atto contro chi, ogni giorno, svolge con dedizione il proprio dovere al servizio del Paese.

Dal 16 giugno ad oggi, nell’ambito dell’operazione “Mare e laghi sicuri 2025”, la Guardia costiera ha messo in campo oltre 3 mila donne e uomini, supportati da 400 unità navali e 16 mezzi aerei, quotidianamente impegnati su tutto il territorio nazionale, che hanno permesso di trarre in salvo oltre 1.100 persone e di soccorrere circa 350 unità da diporto in difficoltà. Complessivamente sono 172.000 icontrolli effettuati, 8.300 iverbali amministrativi elevati, e 374 lecomunicazioni di reato all’autorità giudiziaria.

L’impegno della Guardia Costiera proseguirà senza sosta per tutta la durata della stagione estiva, a tutela dei bagnanti e della sicurezza in mare.

Ai colleghi i più sentiti auguri di pronta guarigione da parte di tutto il personale della Guardia Costiera.