Guardia Sanframondi (Bn): presentazione del libro: Bene primario di Carmine Nardone, Vinalia Kids e la musica live dei Moifà e Alessandro Tedesco trio

Ancora una serata dalle innumerevoli presenze per Vinalia, la rassegna enogastronomica promossa dal Circolo Viticoltori e organizzata dal Comitato Vinalia, in programma fino a mercoledì prossimo a Guardia Sanframondi nel Sannio beneventano.

C’è chi affolla il “Vigneti wine tour”, percorso esperenziale di novanta minuti attraverso i filari per meglio comprendere la straordinaria e magica avventura che porta al vino. Chi, invece, non rinuncia all’appuntamento con “andar per cantine”, che invoglia gli enoturisti a visitare alcune cantine recandosi presso le strutture aziendali di: La Guardiense, Cantina del Taburno, Cantina Pirata, Cantina Morone e dell’Azienda agricola Scompiglio.

Chi, inoltre, in più serate fa capolino tra le aziende del Percorso del Gusto con gli stand nel “cuore” antico guardiese che, oltre ai vini delle cantine in vetrina, offre una ghiotta proposta delle eccellenze del territorio che annovera: salumi, formaggi, taralli, dolci e cioccolato. Cui si aggiungono quelli che prediligono i cibi di strada a Piazza Golino, oppure i panini gourmet (a cura di Sannio Factory) a Piazza San Rocco, o la cucina del Platano o quella Terrona dei mitici cuochi viticoltori di Vinalia o quella del ristorante-pizzeria La Meridiana, con l’imperdibile puntata ai dolci del laboratorio di pasticceria I Care (cooperativa sociale di comunità).

Insomma una proposta tanto variegata quanto di qualità per una manifestazione che, all’insegna della parola chiave Conforto, intende far trascorrere serate di convivialità nella suggestiva atmosfera delle cittadelle medievali.

Domani, per il cartellone collaterale torna Vinalia Kids, l’attività dedicata ai più piccoli, che nel giardino del castello dalle ore 17 alle 19, riguarderà “La parola essenza”, laboratorio a cura dell’Associazione Le Tribù di Torre del Greco.

Sempre per domani, alle ore 18,30 nell’Ave Gratia Plena, è prevista la presentazione del libro “Bene primario. Ritorno alla terra e possibile evoluzione sostenibile dei sistemi agricoli e alimentari” di Carmine Nardone, con l’autore interverrà Titina Pigna (Responsabile del Comitato Vinalia).

Per quanto riguarda lo show cooking, invece, domani sera ci sarà Dino Martino dell’Agriturismo Mastrofrancesco. Questa la sua proposta: Antipasto: Zuppetta di zucchine e uova con tartufo nero estivo (in abbinamento con lo Spumante della Cantina del Taburno); Primo: Candele spezzate con provola e melanzane su vellutata di zucchine e pomodorini (in abbinamento con la Falanghina della Cantina del Taburno); Secondo: P.S.A. (Pasticcio Sostanzioso Antico) di suino casertano con patate e peperoni ( in abbinamento con l’Aglianico della Cantina del Taburno); Dessert: Frappè di pera con spuma di ricotta (in abbinamento con il Passito della Cantina del Taburno). Per prenotarsi chiamare al 327 2297948.

Per la musica live, inoltre, in Via Fabio Golino, domani sera toccherà ad Alessandro Tedesco Trio: Alessandro Tedesco (trombone); Fabio Tommasone (Keyboards) e Giampiero Franco (batteria); mentre, in Piazza Mercato, ci sarà Moifà, un gruppo nato con l’intento di portare l’esperienza musicale verso un genere di contaminazione fra elementi di popular music e musica tradizionale, in chiave moderna.

Per maggiori informazioni si può visitare il sito www.vinalia.it

Com. Stam.