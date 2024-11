Guccini, il concerto del 1984 al cinema

Era il 21 giugno 1984 quando Piazza Maggiore a Bologna si riempì di oltre 160.000 persone accorse per celebrare i vent’anni di carriera di Francesco Guccini. Un evento unico che consacrò il cantautore modenese come una delle figure più amate della musica italiana. Sul palco, accanto a Guccini, salirono amici e colleghi straordinari, da Lucio Dalla ai Nomadi, da Paolo Conte a Pierangelo Bertoli, regalando una serata indimenticabile che oggi rivive in una veste completamente rinnovata.

Dal 5 all’8 dicembre sarà infatti nelle sale italiane “Fra la via Emilia e il West”, il film-concerto che ripropone quella storica esibizione, restaurata con audio 5.1 e arricchita da un’intervista inedita al cantautore. Guccini, con il suo inconfondibile stile tra ironia e profondità, racconterà retroscena e ricordi di un evento che segnò un’epoca.

L’appuntamento cinematografico non è solo un tributo alla storia della musica d’autore italiana, ma anche un’occasione per immergersi nelle emozioni di quella serata irripetibile. Brani come Canzone per un’amica, Il vecchio e il bambino e La locomotiva tornano a risuonare insieme ai contributi di artisti che hanno reso speciale quella notte, come Lucio Dalla con Piazza Grande o i Nomadi con Dio è morto.

In parallelo, dal 6 dicembre sarà disponibile anche la riedizione dello storico doppio album “Fra la via Emilia e il West”, originariamente pubblicato nel 1984. Il disco, rimasterizzato per l’occasione, sarà proposto in diverse versioni, dal doppio CD al vinile, fino a un’edizione deluxe numerata e autografata. La copertina riprenderà il celebre disegno di Bonvi, fumettista e grande amico di Guccini, che nel 1984 aveva realizzato l’illustrazione per il poster dell’evento.

Con il film e il disco, questo anniversario non è solo un’operazione nostalgia, ma una celebrazione di un artista che ha saputo raccontare l’Italia con una voce inimitabile. Il passato torna a farsi presente, ricordandoci che la musica di Guccini non smette mai di parlare al cuore di generazioni vecchie e nuove.

di Giorgia Pellegrini

Foto ufficio stampa

Video https://youtu.be/VxE_GFcgklg