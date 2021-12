“Guerre personali”, il nuovo singolo dell’artista siciliano Andrea Licciardo

“GUERRE PERSONALI”, nuova release di ANDREA LICCIARDO, è una canzone che paragona l’amore ad un’auto in corsa, raccontando una storia vissuta ma, forse, non del tutto conclusa.

Scritto e prodotto dall’artista stesso, questo pezzo non è totalmente inedito: infatti, ha portato Andrea ad ottenere ottimi risultati in manifestazioni nazionali ed internazionali, come la finale del Premio Mia Martini e le semifinali del Tour Music Fest e di Musica è. Inoltre, “Guerre Personali” è stata presentata alle selezioni 2020 per Sanremo Giovani.

«Ho immaginato un ipotetico “lui” che percorre questa corsa in auto senza sosta né meta e facendo passare davanti a sé, durante questa corsa, tutte le immagini legate alla storia d’amore vissuta – spiega l’artista a proposito del brano e della sua genesi – Con questo brano mi metto in gioco entrando in un muovo mood musicale, mettendo in prima linea il testo e utilizzando delle metafore piuttosto forti proprio per trasmettere il senso di una vera e propria guerra interiore, quella che ognuno di noi, almeno una volta nella vita, ha esperito e combattuto dentro di sé».

Il videoclip ufficiale di “Guerre Personali” è stato girato interamente nella città di Catania e la sequenza di immagini, che inizia proprio all’interno di un’auto, vuole rappresentare metaforicamente questo lungo viaggio tra i ricordi del passato di cui parla il brano. Nel video sono presenti gli attori Gaetano Casella e Giulia Granata.

Licciardo Andrea nasce il 31 Gennaio 1991a Lipari, piccola isola dell’ Arcipelago Eoliano. Nonostante il suo percorso di studio informale nel canto da sempre accoglie la musica nella sua vita perché da lui stesso è ritenuta l’ unica fonte di scopo, in grado di mantenerlo in vita: paura, rabbia e felicità venivano esorcizzate grazie al canto. La passione per la musica nasce in lui sin da piccolo, quando partecipò ad un talent locale, “CIAK IN TV” aggiudicandosi il secondo posto. Continua il suo percorso di studi affrontando diverse gare di canto, tra le quali il “KANTAFESTIVAL”, aggiudicandosi la semifinale del “festival di Saint Vincent”. Trasferitosi a Milano per continuare il suo sogno, incide il suo primo cd di cover facendo uno stage di formazione e un book fotografico presso un’agenzia di moda e spettacolo. Nel 2018 arriva semifinalista ad Area Sanremo tour con il suo primo singolo ‘GLI INSEGNAMENTI DELLA TUA ASSENZA’ pubblicato su tutte le piattaforme musicali. Nel 2019 arriva finalista al premio Mia Martini con il suo secondo singolo ‘UN FIORE DIPINTO DI ROSA’ nelle vesti di cantautore e anche esso brano pubblicato su tutte le piattaforme musicali. Sempre nel 2019 arriva finalista regionale al TOUR MUSIC FEST (concorso ancora in atto) Ad oggi, nonostante la vita l’abbia portato ad un lavoro che non ha nulla a che fare con la musica, continua ad esibirsi in diversi contest locali della sua amata isola e non. Studia musica pop – leggera e il suo timbro vocale si avvicina al genere melodico italiano, con la sua voce cerca di comunicare quei sentimenti che in un altro modo non riuscirebbe ad esprimere, tutto il suo mondo interiore. L’obbiettivo di Andrea è realizzare il suo sogno come cantante, senza mai arrendersi, perché per lui nella vita o si vince o si impara.

Il nuovo singolo di Andrea Licciardo, dal titolo “Guerre Personali”, è disponibile in digitale dal 26 novembre 2021.

