Guida Euroworking, tutto sul lavoro nell’Ue

Stai progettando di andare a lavorare all’estero ma non sai da dove cominciare? In questa pubblicazione, pensata per te, scoprirai i tanti modi possibili di vivere un’esperienza lavorativa all’estero.

Lavorare in Europa, istruzioni per l’uso. Un vademecum a cura di EURODESK per sostenere il percorso di ricerca di chi vuole trovare occupazione in un paese europeo.

Partendo dall’assunto che le ragioni possono essere molto diverse, il manuale individua le tappe fondamentali che grazie alla cittadinanza europea consentono di lavorare e vivere ovunque in Europa senza bisogno di un permesso di lavoro. La libera circolazione dei cittadini è un principio fondamentale dell’UE.

Alcuni cercano migliori prospettive di lavoro, altri nuove avventure, altri ancora desiderano avvicinarsi ai loro familiari. Qualunque sia la motivazione, fare un’esperienza all’estero può davvero contribuire alla propria crescita professionale e personale.

La guida segnala siti d’interesse, suddivisi per settori, fornisce istruzioni sulla redazione del curriculum vitae e

sulle accortezze da adottare, come richiedere un contratto scritto, quando si è in procinto di fare un’esperienza in un paese di cui non si conosce a perfezione la legislazione in materia di lavoro.

Per saperne di più cliccare qui e consultare la guida

Com. Stam./ foto fonte Informa Giovani