Guida in stato di ebbrezza alcolica: incontro con i CC per la promozione del senso civico e della consapevolezza, per evitare incidenti e gravi conseguenze

Occimiano – La Pro Loco di Occimiano ha ospitato un incontro in collaborazione con la locale Stazione dei Carabinieri sul tema della sicurezza alla guida e dello stato di ebbrezza alcoolica, nell’ambito delle iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri.

L’incontro informativo ha avuto come principale obiettivo la creazione della consapevolezza su un tema di stretta attualità e che nel corso degli anni ha catalizzato l’attenzione delle istituzioni e di tutti più in generale, soprattutto a causa delle gravi conseguenze derivanti dalla guida sotto l’influenza dell’alcool.

Durante l’evento, i partecipanti hanno potuto assistere a prove pratiche e prendervi parte, sottoponendosi, volontariamente e a campione, al test alcolimetrico dopo avere degustato un aperitivo o una bevanda alcolica offerta dagli organizzatori, assolutamente in modo consapevole ed entro i limiti di legge.

Il Comandante della Stazione Carabinieri ha quindi spiegato i diversi tassi alcolemici e le sanzioni derivanti anche alla luce delle nuove norme del Codice della Strada, mostrando come viene utilizzato il precursore AlcoBlow, specificatamente dedicato alle forze dell’ordine, e i diversi livelli di alcool riscontrabili nell’organismo a seguito dell’assunzione di bevande alcoliche.

Nell’occasione si è parlato anche di un altro tema che l’Arma dei Carabinieri ha da sempre a cuore ovvero il contrasto alle truffe, prevalentemente in danno degli anziani, al fine di fornire indicazioni pratiche per poterle prevenire al meglio.

