Guida in stato di ebbrezza alcolica: incontro con i CC per la promozione del senso civico e della consapevolezza, per evitare incidenti e gravi conseguenze

Occimiano – Venerdì 23 ottobre, la Pro Loco di Occimiano ospiterà un incontro in collaborazione con la locale Stazione dei Carabinieri sul tema della sicurezza alla guida e dello stato di ebbrezza alcoolica, nell’ambito delle iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri.

Alle ore 18:30, avrà inizio un incontro informativo che mira a dare consapevolezza ai cittadini su un tema di stretta attualità e che nel corso degli anni ha catalizzato l’attenzione delle istituzioni e di tutti più in generale, soprattutto a causa delle gravi, spesso gravissime, conseguenze derivanti dalla guida sotto l’influenza dell’alcool.

Durante l’evento, i partecipanti potranno assistere a prove pratiche e prendervi parte, sottoponendosi, volontariamente e a campione, al test alcolimetrico dopo avere degustato un aperitivo o una bevanda alcolica offerta dagli organizzatori, assolutamente in modo consapevole ed entro i limiti di legge.

Quindi, il Comandante della Stazione Carabinieri spiegherà i diversi tassi alcolemici e le sanzioni derivanti anche alla luce delle nuove norme del Codice della Strada, mostrando come viene utilizzato il precursore AlcoBlow, specificatamente dedicato alle forze dell’ordine, e i diversi livelli di alcool riscontrabili nell’organismo a seguito dell’assunzione di bevande alcoliche.

Nell’occasione si parlerà anche di un altro tema che l’Arma dei Carabinieri ha da sempre a cuore ovvero il contrasto alle truffe, prevalentemente in danno degli anziani, al fine di fornire indicazioni pratiche per poterle prevenire al meglio.