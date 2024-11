Guido Pini dei Pata Talenti Azzurri FMI è il vice Campione del Mondo JuniorGP 2024

I colori del progetto Pata Talenti Azzurri FMI sempre più protagonisti della Velocità internazionale. In un inusuale mercoledì di gara al Circuito di Estoril, il conclusivo round del FIM JuniorGP 2024 ha proiettato al secondo posto finale di campionato Guido Pini (Mondiale JuniorGP) ed al terzo Giulio Pugliese (European Talent Cup), entrambi giovani piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack.

Nel Mondiale JuniorGP, Guido Pini (SeventyTwo Artbox Racing Team KTM) ha raggiunto l’obiettivo stagionale rappresentato dalla Top-3 di campionato, indispensabile per poter esordire l’anno prossimo nel Mondiale Moto3 seppur ancora da diciassettenne. Ad Estoril il giovane Pata Talento Azzurro FMI ha conquistato la vittoria in Gara 1 ed il secondo posto in Gara 2, classificandosi secondo nella generale a 16 punti dal Campione 2024 Alvaro Carpe nonostante 5 gare articolate su 3 distinti round (Misano, Estoril-1 e Barcellona) saltate a causa di un duplice infortunio. Per il Campione 2022 della European Talent Cup una stagione che riafferma il suo valore, guadagnandosi con pieno merito e titolo il lasciapassare per il Motomondiale.

Sempre nel novero dei piloti coinvolti nel progetto, in quest’ultimo round del Mondiale JuniorGP Edoardo ‘Dodò’ Boggio (Eagle-1 KTM) ha lottato fino all’ultimo per il podio in Gara 1, ottenendo un sesto posto che rappresenta il suo miglior risultato da debuttante nella categoria. A sua volta tra i rookie, Edoardo ‘Edos’ Liguori (AC Racing Team KTM) si è prodotto in positive prestazioni nelle due gare portate a termine al tredicesimo e quindicesimo posto, conquistando così i primi punti stagionali.

Il 2024 da incorniciare dei Pata Talenti Azzurri FMI nella Velocità internazionale si estende alla European Talent Cup con Giulio Pugliese (CFMOTO Aspar Junior Team) classificatosi terzo in campionato. Secondo nell’unica gara svoltasi ad Estoril a soli 3 millesimi dal vincitore Valentin Perrone, con un bottino di 158 punti, 2 vittorie tra Misano ed Aragón ed altri tre piazzamenti a podio, il vice-Campione CIV PreMoto3 2022 si è così garantito la top-3 finale in una delle serie più combattute del motociclismo.

Complessivamente sono pertanto tre i piloti coinvolti nel progetto classificatisi nella Top-10 di campionato grazie anche a Gabriel Tesini (AC Racing Team), decimo alla sua stagione d’esordio, ben figurando in questa conclusiva trasferta in terra lusitana con la settima posizione in gara. Ha concluso ottavo nella generale Leonardo Zanni (Finetwork Team), il quale avrebbe dovuto anticipare l’esordio in Moto3 proprio in questo finale di stagione, ma suo malgrado si è ritrovato costretto a saltare l’appuntamento portoghese per un infortunio riportato in allenamento. Tra i Pata Talenti Azzurri FMI presenti, Matteo Gabarrini (Team Echovit Pasini Racing) è uscito fuori dal gruppo di testa nelle battute iniziali della contesa e, una volta ripartito, ha portato a termine la corsa al ventiseiesimo posto dopo incoraggianti riscontri emersi nel corso delle prove.

Roberto Sassone, Direttore Tecnico Velocità FMI: “Con un primo ed un secondo posto Guido Pini ad Estoril ha raggiunto il suo obiettivo rappresentato dalla top-3 di campionato, indispensabile per poter debuttare a 17 anni compiuti nel Mondiale Moto3. Nonostante due distinti infortuni che lo hanno costretto a saltare ben cinque gare, Guido non ha mai smesso di crederci, restando fermamente convinto di poter raggiungere questo traguardo, dando sempre il massimo e senza mai perder di vista l’obiettivo finale. Come nei precedenti round, anche in questa ultima trasferta stagionale ha dimostrare di avere tutte le qualità per passare al Mondiale Moto3 dove, oltretutto, si presenterà da vice-Campione del Mondo JuniorGP. Per il nostro progetto rappresenta un sogno, in quanto Guido è un ragazzo che ha fatto un sacco di sacrifici per arrivare, ha tanta fame e, ne siamo convinti, ben presto lotterà nelle posizioni di vertice, forte di un carattere da vincente che tutti gli riconoscono. Siamo davvero impazienti di seguirlo in questo suo debutto, un po’ come accaduto quest’anno con Luca Lunetta, un altro pilota coinvolto nel nostro progetto. Sempre per quanto concerne il Mondiale JuniorGP, Dodò Boggio ha disputato una gran Gara 1 lottando fino all’ultimo per il podio, per quanto non fosse al 100 % a causa del recente infortunio riportato ad Imola. Siamo contenti della sua prestazione, così come per Edos Liguori che ha conquistato i suoi primi punti proprio in questo ultimo round. Passando alla European Talent Cup, ennesima conferma di Giulio Pugliese, ad un soffio dalla vittoria assicurandosi il terzo posto in campionato. Per tutto l’arco della stagione è rimasto nel gruppo dei primi ed è pronto al passaggio in Moto3 per la prossima stagione come Leonardo Zanni, il quale avrebbe dovuto esordire già in questo finale di stagione, ma per un infortunio è stato costretto al forfait. Purtroppo ad Estoril ha vissuto una gara difficile Matteo Gabarrini, mentre Gabriel Tesini ha chiuso un ottimo campionato con il decimo posto in classifica all’esordio. L’anno prossimo sarà sicuramente tra i protagonisti di questa categoria dove debutteranno i migliori del CIV PreMoto3 di questa stagione. Non vediamo l’ora di seguirli come abbiamo fatto in tutti questi anni e, a tal proposito, desidero rivolgere un ringraziamento ad Alessandro Brannetti, Tecnico FMI che ha seguito i Talenti Azzurri in questa stagione e, in particolar modo, proprio in questa trasferta di Estoril“.

