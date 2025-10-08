Guojiao1573 illumina Milano con le Lanterne del Palazzo

Il Patrimonio Culturale Immateriale brilla alla mostra Reviving Craft – China’s Intangible Cultural Heritage and Contemporary Design 2025 Un nuovo ritratto delle civiltà orientali e occidentali: Guojiao1573 presenta “ICH Palace Lanterns” alla mostra Reviving Craft di Milano

Dal 3 al 12 ottobre 2025, Palazzo Serbelloni a Milano ha ospitato un banchetto culturale che ha superato i confini del tempo e dello spazio: la mostra Reviving Craft – China’s Intangible Cultural Heritage and Contemporary Design, organizzata congiuntamente da Sun Media Group e dalla Italy China Council Foundation (ICCF). In qualità di rappresentante del baijiu cinese a forte aroma, Guojiao1573 ha fatto un’apparizione spettacolare attraverso la collaborazione con un artista del patrimonio immateriale, presentando una serie di Lanterne del Palazzo che hanno trasmesso al mondo l’eredità culturale profonda e la vitalità contemporanea della Cina.

Nel pomeriggio del 5 ottobre si è tenuto con successo il forum “Let the World Taste China – Dialogo Cina-Italia sull’Estetica Sociale del Patrimonio Immateriale e la Globalizzazione del Brand”, incentrato sul tema cruciale della “Trasmissione e Internazionalizzazione del Patrimonio Culturale Immateriale”. Al centro dell’attenzione, sei lanterne del palazzo, finemente realizzate con fili d’oro, perle e nappe. Queste opere hanno unito in modo armonioso la cultura del baijiu, i motivi degli animali portafortuna, le forme tradizionali delle lanterne e l’arte intricata della filigrana (huasi xiangqian), esprimendo la trasformazione e il rinnovamento dell’eccezionale cultura tradizionale cinese attraverso il linguaggio del design contemporaneo.

Durante il forum, Guojiao1573 non solo ha presentato la vitalità contemporanea del patrimonio culturale immateriale cinese attraverso le lanterne, ma ha anche costruito ponti culturali utilizzando il baijiu come mezzo. Grazie al dialogo interculturale, ha creato legami di comprensione reciproca, unendo i cuori attraverso le civiltà.

Yang Lan ha osservato che, grazie a iniziative di scambio culturale come “Let the World Taste China”, Guojiao1573 non si limita a condividere il ricco aroma del baijiu cinese con il mondo, ma risveglia anche la memoria attraverso il gusto, trasmette estetica con la vista e svela l’artigianato attraverso il tatto. In questo modo, persone di culture diverse possono andare oltre l’essere “estranei” e diventare “compagni” che si comprendono.

Guojiao1573 è il marchio di punta del baijiu ultra-premium prodotto da Luzhou Laojiao, l’ideatore del baijiu a forte aroma. Come pioniere e leader in questa categoria, la tradizione di distillazione di Luzhou Laojiao risale al 1324, quando Guo Huaiyu, noto come il “Padre della fermentazione”, creò il Ganchun Qu (starter di fermentazione dolce e morbido), producendo la prima generazione del liquore Luzhou Daqu. Dalla dinastia Ming, durante il regno di Wanli, il Complesso di Cantine del Tesoro Nazionale del 1573 è in uso continuo da 452 anni, guadagnandosi il titolo di “reliquia vivente” nel mondo della distillazione. Inoltre, le tecniche tradizionali di distillazione di Luzhou Laojiao — trasmesse da 24 generazioni in 701 anni — sono state inserite nella prima lista nazionale del Patrimonio Culturale Immateriale della Cina, un vero esempio di “eredità vivente”.

Dal conseguimento della Medaglia d’Oro all’Esposizione Internazionale Panama-Pacific del 1915 al titolo di “Liquore Famoso della Cina” assegnato a ogni valutazione nazionale dalla fondazione della Repubblica Popolare, Luzhou Laojiao ha sempre rappresentato il Baijiu Nazionale a Forte Aroma della Cina, condividendo con il mondo la ricchezza e la profondità della cultura cinese.

Attraverso l’eredità e l’innovazione, l’artista riflette il percorso contemporaneo del Patrimonio Culturale Immateriale. E questa collaborazione con Guojiao1573 rappresenta un incontro creativo tra “ICH + ICH”, aprendo nuove possibilità per l’artigianato tradizionale nell’espressione contemporanea.

Liao Jun, Vicepresidente e Presidente del Gruppo Luzhou Laojiao Co., Ltd., ha dichiarato:

“Il buon liquore è di per sé un’opera d’arte che permette alle persone di percepirne la bellezza senza bisogno di parole. Proprio come le opere d’arte esposte oggi, merita di essere ammirato e gustato dal mondo intero.”

Da Luzhou, città del liquore sulle rive del fiume Yangtze, alle sale artistiche di Milano, Guojiao1573 ha costruito un ponte tra civiltà che trascende tempo e spazio, con un bicchiere di baijiu e una lanterna del palazzo splendente. Quando il pubblico si fermava sotto la cupola di Palazzo Serbelloni ad ammirare le lanterne, ciò che toccava non era solo la consistenza dei fili d’oro e delle nappe, ma anche il calore vivente di 5.000 anni di civiltà cinese.

di Giada Coacci