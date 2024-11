Hairl Lab Studio, qui brillano i tuoi capelli

Un’intervista insolita. La descrizione di un’attività che è un dialogo aperto con la classe e il gusto e, specialmente, un modo nuovo di fare imprenditoria. Dalila Forlano ce lo insegna rispondendo alle nostre domande ma, soprattutto, mostrandoci il suo studio di acconciatore.

È iniziato tutto nel 2018, quando Dalila a soli 22 anni ha aperto la sua prima realtà di salone, sempre a Melzo e oggi dopo quasi sette anni amplia i suoi servizi in una nuova realtà dove parrucchiera è riduttivo chiamare HAIR LAB STUDIO di Dalila Forlano – situato a Melzo in Via Ambrogio Villa 53 – offrendo molteplici servizi ma soprattutto inserendo un Hair Suite e mostrandoci il suo nuovo studio di bellezza. Una vasta gamma di opportunità che va, in primo luogo, dal mettere la cliente al primo posto e soddisfarla in ogni sua esigenza. Inserendo un HairSuite dove effettuare il trattamento di Hair Spa è un esperienza rilassante fatta da un rituale di 8 passaggi che combinano la cura del capello e il relax del corpo. Non tralasciando i servizi di Hairstylist dal taglio di capelli personalizzato per ogni tipologia di cliente , anche per uomo, a tecniche avanzate di schiariture come Balayage -Air Touch- Babylights acconciature più elaborate, dai servizi di messa in piega e colorazione a preparazione del capello per la giornata più importante della tua vita.

Dove parrucchiera è riduttivo chiamare HAIR LAB STUDIO – situato a Melzo in Via Villa 53, – perché i servizi che offre sono molteplici.

